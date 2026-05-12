لە 52ـەمین ساڵیاد لەسێدارەدانی.. خانەقین پەردە لەبان پەیکەر "بووک کوردستان" لەیلا قاسم لادەێد

رێوڕەسمیگ، ئمڕوو سێشەممە، ئەرا هەمیشەییکردن ژنە خەباتکار کوردی لەیلا قاسم "بووک کوردستان" لە ناوڕاس شار خانەقین وەڕیەو چگ، وە ئامادەبوین نوێنەرەیل لە پارت و هیزە سیاسییە کوردییە جیاوازەیل، لەناو جەماوەریگ گەورە لە خەڵک شارەگە، و ئەوەیش هاوەخت وەگەرد 52ـەمین ساڵیاد لەسێدارەداینی وە دەس رژێم بەعسی لە ساڵ 1974.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: رێوڕەسمەگە ئامادەبوین شمارەیگ لە وەرپرسەیل ناوخۆیی و سەرکردە و کادرە حزبییەیل لە پارتە کوردستانییەیل و کەسایەتییە کۆمەڵایەتییەیل وەخوەی دی.

ئامادەبویەیل، لە وتارەیلیگ کە پیشکەش کردن، دووپات لەبان ئەو رۆڵ خەباتگێڕانە کردن کە لەیلا قاسم لە نوای رژێم بەعسی جیوەجیی کردگە، و پابەندبوینی وە وەرگریکردن لە مافەیل گەل کورد، وە باس کردن کە ژیاننامەگەی هێمان لەناو هویرمان نیشتمانی کوردستانی ئامادەس وەپای ئەوەگ هێماییگە ئەرا قوربانیدان و ئازادی.

کوردستانیەیل، ئمڕوو، یاد لە 52ـەمین ساڵیاد لەبان کووچدۊایی لەیلا قاسم کەن، کە ئەڵگەردیا ئەرا یەکیگ لە دیارترین هێماگەیل خەبات نەتەوەیی کوردی، دۊای ئەوەگ رژیم بەعسی لەسێدارەی دا دۊای دادگاییکردنیگ رووکەشی لە 12 ئایار / مەی 1974، وەگەرد چوار لە هاوڕییەیلەی، لەناویان دەزۊرانی "جەواد هەمەوەندی"، و سێ لە خوەنەوارەیل زانکۆی بەغداد، لەناو هەڵمەتیگ کوشتن و بڕین کە چالاکییە سیاسییە کوردییەیل لەو وەختە کردە ئامانج.

کووچکردگ وە نازناو "بووک کوردستان" ناسریەێد، لەوەر ئەوە کە وەرجەسەی کرد لە ئازایەتی و پێداگری لە رۊوەرۊبوینەوی دەسەڵات فەرمانڕەوا، چۊنکە هێمان ژیاننامەگەی ساڵانە هۊر کریەێدەو جوور ئایکۆنیگ نەمر ئەرا خەبات و قوربانیدان ئەرا ئازادی گەل کورد و مافە نەتەوەییەیلی.

لەیلا قاسم لە شار خانەقین لە رووژ 27 کانوون دۊیەم / یەنایەر 1952 لەداڵگ بویە، و پەیوەندی وە رێکخستنەیل پارت دیموکرات کوردستان کرد لە ساڵ 1973 لە وەخت خوەنستنی لە کۆلێژ ئاداب لە زانکۆی بەغداد، کە وە چالاکییە سیاسییەگەی و ئازایەتیی لە جیوەجیکردن ئەرکە رێکخراوەییەیل ناسریا، ئەوەیش هیشت بکەفێدە ژیر چەودیاری دەزگا ئەمنییەیل رژیم بەعسی.

لە شەوەکی 24 نیسان / ئەپریل 1974، هیزە ئەمنییەیل بەعسی لەیلا قاسم لە ماڵەگەی خوەی لە بەغداد دەسگیر کردن، دۊای هەڵمەتیگ کە رەسیە ئەندامەیل شانە رێکخراوەییەگەی، کە ئەوانیش نەریمان فوئاد مەستی، و حەسەن حەمە رەشید، و ئازاد سلێمان میران، و جەواد هەمەوەندین، وەرجە ئەوەگ گشتیان لەسێدارە بیەین دۊای چەن هەفتەیگ لە ئەشکەنجەی لەش و دەروینی لە زیندانەیل رژیم.

لە ساڵ 2023، کەلوپەلە کەسییەیل لەیلا قاسم، کە تەمەنیان لە پەنجا ساڵ زیاترە، رەسینە مۆزەخانەی "شەهیدەیل ری نیشتمان" لە بارزان، تا بمیننە شاهەدیگ لەبان رێڕەو خەباتگێڕانەی و میژوو نیشتمانیی.