لە وەلام مکیسیگ فەرمی.. نێچیرڤان بارزانی لە دیمەشقە ئەرا چەوکەفتن وە شەرع

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، سەردان دیمەشق کەێد، لە وەلام مکیسیگ فەرمی کە لەلایەن سەرۆک سووری، ئەحمەد شەرع وەپی رەسیە.

وەپای بەیاننامەیگ کە لە سەرۆکایەتی هەرێم دەرچگە، و رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، سەرۆک بارزانی چەوی وە سەرۆک سووری کەفێد ئەرا باسکردن لە پەیوەندییەیل سووری وەگەرد عراق و هەرێم کوردستان، و ئاسوو هاریکاری هاوبەش، و دۊایین وەرەونواچگنەیل لە ناوچەگە.

ئی سەردانە تیەێد دۊای چەن رووژیگ لە سەردان وەزیر پەروەردە و فێرکردن سووری محمد ترکۆ ئەرا هەولێر، کە بەشداری لە چوارەمین کۆڕبەن پەروەردەیی کوردستانی کرد، و باسەیلیگ وەگەرد وەرپرسەیل لە حکومەت هەرێم ئەنجام دا کە هاریکاری لە کەرت فێرکردن و شارەزاییەیل لەخوەی گرد.

هەرلیوا، وەرجە ئەوەیش شاندیگ لە وەزارەت دەیشت سووریا سەردان هەولێر کردۊن، ئەرا باسکردن لە وازکردن قونسوڵخانەی سووریا لە هەرێم کوردستان.

وەرجەیە سەرۆک هەرێم کوردستان لە 11ی نیسان 2025 چەوی وە شەرع کەفت لە پەراویز کۆڕبەن دیپلۆماسی ئەنتاڵیا لە تورکیا، کە باس لە بانان پەیوەندییەیل لەناوەین سووریا و عراق و هەرێم کوردستان کردن، و دووپات لە گرنگی هاریکاری و نواگیریکردن ریخریاگ داعش کردن.

هەرلیوا، هەردوگ لایەن دووارە چاویان وە یەک کەفت، ئەوەیچ لە پەراویز کۆڕبەن دیپلۆماسی ئەنتاڵیا 2026، و باس لە وەرەونواشچگنەیل رەوشەگە لە سووریا و پەیوەندییەیل وەگەرد هەرێم کوردستان کردن، بیجگە لە گفتوگۆ لەناوەین دیمەشق و هیزە کوردییەیل.