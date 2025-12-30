لەوەر وەفر.. زەخمداری 3 کەس وە پلیان ماشینیگ لەبان ری چەمچەماڵ - کەرکوک

2025-12-30T13:38:38+00:00

شەفەق نيوز- كەركوك 

سەرچەوەیگ لە فەرمانگەی هاتوچو پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە زەخمداری سێ کەس لە ئەنجام پلیان ماشینیگ نزیک خاڵ وەشکین بانی مقان لەبان ری کەرکوک - چەمچەماڵ، لەوەر سڕبردن لە ئەنجام کەڵەکەبوین وەفر لەبان ریەگە.

  سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە بویە مدوو زەخمداری مامووستایگ لە زانکۆی کەرکوک و خانمیگ فەرمانبەر لە کەرت تەندروسی، وەگەرد کەسیگ ترەک، وتیش: گشت زەخمدارەیل خەڵک شار چەمچەماڵ بوینە.

 وتیش: تیمەیل فریاکەفتن رەسینە شوین رویداوەگە ئەرا بردن زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە.

 سەرچەوەگە وتیش: لایەنەیل پەیوەندیدار لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کردن.

