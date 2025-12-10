لەوەر واران.. بابل پەک دەوام فەرمی سوو خەێد

شەفەق نيوز- بابل

ئەنجومەن پارێزگای بابل، ئمڕوو چوارشەممە، پەکخستن دەوام فەرمی لە فەرمانگەیل پارێزگاگە دا، ئەوەیش لەوەر ئەو وارانە کە لە پارێزگاگە واریە.

ئەنجومەنەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لەوەر وارین ئەو وارانەیل فرە و وازکردن ری لەنوای فەرمانگەیل خزمەتگوزاری ئەرا جیوەجیکردن ئەرکەیلیان، ئەنجومەن پارێزگای بابل بڕیار پەکخستن دەوام فەرمی ئەرا سوو پەنجشەممە 11ی کانون یەکەم دا ئەرا گشت فەرمانگەیل بیجگە ئەمنی و خزمەتگوزارییەیل.

یە چەن رووژیگە پارێزگایەیل عراق وارانەیل رفتیگ وەخوەیان دوینن، کە بویە مدوو پەکخستن دەوام فەرمی لە فەرمانگەیل دەوڵەت، بیجگە ئەو لافاوەیلە کە رەسینە چەن رییگ سەرەکی وەتایبەت لە ناوچەیل باکوور و خوەرئاوای وڵات، و پارێزگاریەیل هەرێم کوردستان، وەگەرد رمیان پیەڵیگ لە پارێزگای کەرکوک.