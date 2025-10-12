‏لە کوردستان زیاتر لە 3000 هەزار کەس هەوەجە وە شوردن گورچگ کەن

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەزیر تەندروسی هەرێم کوردستان، سامان بەرزنجی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان زیاتر لە 3 هەزار کەس لە هەرێم وە وەردەوامی هەوەجە وە شوردن گورچگیان کەن.

‏یەیش لە میانەی وازکردن سەنتەر شوردن گورچگ لە هەولێر هات وەلایەن حکومەت فیدڕاڵی وە دەسمیەتی وەرد حکومەت هەرێم.

‏وەزیر لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی لە پەراوێز وازکردن سەنتەرەگە وت: لێرە 3 هەزار و 100 کەس تویشبوی وە بیماری گورچگ هەس کە وەردەوام هاوەجی شوردن کەن وتیش؛ 98% خزمەتگوزاری تەندروسیەیل ئەرا ئەو بیمارەیلە لە خەستەخانەیل حکومی پیشکەشیان کرێد.

‏وتیش، 15 سەنتەر شوردن گورچگ لە هەرێم کوردستان هەس، دیاریکرد وازکردن ئێ سەنتەرە بەشدارە لە کەمکردن رۆتین و زویکردن لە پیشکردن خزمەتگوزاری پزیشکی وە بیمار.

