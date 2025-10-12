لە کوردستان زیاتر لە 3000 هەزار کەس هەوەجە وە شوردن گورچگ کەن
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەزیر تەندروسی هەرێم کوردستان، سامان بەرزنجی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان زیاتر لە 3 هەزار کەس لە هەرێم وە وەردەوامی هەوەجە وە شوردن گورچگیان کەن.
یەیش لە میانەی وازکردن سەنتەر شوردن گورچگ لە هەولێر هات وەلایەن حکومەت فیدڕاڵی وە دەسمیەتی وەرد حکومەت هەرێم.
وەزیر لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی لە پەراوێز وازکردن سەنتەرەگە وت: لێرە 3 هەزار و 100 کەس تویشبوی وە بیماری گورچگ هەس کە وەردەوام هاوەجی شوردن کەن وتیش؛ 98% خزمەتگوزاری تەندروسیەیل ئەرا ئەو بیمارەیلە لە خەستەخانەیل حکومی پیشکەشیان کرێد.
وتیش، 15 سەنتەر شوردن گورچگ لە هەرێم کوردستان هەس، دیاریکرد وازکردن ئێ سەنتەرە بەشدارە لە کەمکردن رۆتین و زویکردن لە پیشکردن خزمەتگوزاری پزیشکی وە بیمار.