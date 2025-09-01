گلەوخواردن مەردم ئاواییگ ئاوارەبوی گورزەیل تورکیا مەرافەیگ کویەنە نووەو کەێد

شەفەق نیوز ـ دهۆک

سەچەوەیگ ئەمنی لە دهۆک، ئیوارەی ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو کەس لە مەرافەیگ ناوەین دوو خێزان لە ناوچەی بریکارە لەبان کویەی گارە باکوور پارێزگاگە.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "تاوانەگەلە ئاوای زیویکا شێخان رویدایە، مەرافەگە وە شەڕە دەس ناوەین دوو خێزانەگە دەسوەپیکردیە وەجە ئەوەگ بڕەسێد ئەرا وەکار هاوردن چەک، لە ئەنجام دوو کەس کوشیان".

وتیش؛ "دەسڵاتدارەیل ئەمنی لە پارێزگاگە لێکۆڵینەوە لە چۆنیەیتی رویداەگە وازکردن، مینەی تاوانبارەیل کەن، و تەرم قوربانیەیل ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری کلکریا".

شایەتحالەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز راگەیانن، "هووکار مەرافە چوودەو ئەرا زیاتر لە دە ساڵ، لەی ماوەی کۆتایی لەدویای راگەیانن ئاگربەس ناوەین یوپای تورکیا و پەکەکە مەردمەگە ئەرا ئاوایەیلیان گلەوخواردن کە لەلی ئاوارەبوین وە مدوو وەردەوامی رویوەرویبوینەیل ناوەین سوپای تورکیا و پەکەکە، وەگەرد گلەوخواردن دوو خێزانەگە ئەرا ناوچەگە مەرافەگە نووەوبویە".