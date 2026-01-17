لە هەولێر.. نێچیروان بارزانی پیشوازی لە عەبدی و ئیسماعیل کەێد

شەفق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، پیشوازی کرد لە فەرماندەی گشتی هیزەیل سوریای دیموکرات، و سەرۆک ئەنجومەن کوردی لە سوریا.

نویسنگەی راگەیانن لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بارزانی پیشوازی کرد لە هەرلە مەزڵوم عەبدی فەرماندەی گشتی هیزەیل سوریای دیموکرات (HSD)، و محمد ئیسماعیل سەرۆک ئەنجومەن نیشتمانی کوردی لە سوریا (ENKS).

ئی دیدارە دویای گردەوبوین فراوانیگ لە هەولێر تیەێد کە ریبەر کورد مەسعود بارزانی، و عەبدی، و تۆم باراک کلکریای سەرۆک ئەمریکا ئەرا کاروبار سوریا گردەو.

هەولێر میوانداری ئی گردەوبوینە کرد ئەرا پاڵپشتیکردن گفتوگۆ و رەسین وە چارەسەریەیل لە کێشەیل گیرهاتگ لە سوریا.