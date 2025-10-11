‏لە هەولێر ری نوویگ وازکریا و لە کوردستان 1000 پرۆژە هانە قۆناغ دروسکردن

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەرپرسەیل خۆجێیی پارێزگای هەولێر وەرد وەزیر شارەوانی و گەشتوگوزار هەرێم کوردستان ساسان عەونی، ئمڕوو شەممە، سەنگ بناغەی پرۆژەیگ ستراتیژی دانا کە دوسکردن جادەی 60 مەتری ناوەین جادەی 150 مەتری و جادەی 120 مەتری هەولێر گرێدەو.

‏عەونی لە وتاریگ مەوقەی دانان سەنگ بناغە کە ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوی راگەیان، "پیەنی ریەگە 60 مەترە و درویژیەگەی 5 کیلومەترە، گشت تایوەتمەنیەیل ئەندازیاری گرێدە خوەی لەروی جوانکاری و رووشنایی و ئاوەڕۆ".

‏ئاشکرایکرد "گورژەی پرۆژەگە رەسێدە 36 ملیار دینار عراقی، لەبان بودجەی وەبەرهێنان هەرێم کوردستان جیوەجیکرێد لەری یەکیگ لە کۆمپانیایەیل ناوخوەیی" وتیش "نزیکەی 1000 پرۆژە ئیرنگە هانە قۆناغ جیەجیکردن لە هەرێم، گشتیان پشت وە بودجەی ناوخوەی هەرێم بەسن، هویچ پویلیگ وەلایەن بەغدا و حکومەت عراق ئەرای دانەنریاس".

‏عەونی دیاریکرد "ماوەی جیوەجیکردن پرۆژەگە 15 مانگە، کە بریتیە لە ری سەرەکی و ستراتیژی یەکەم ناوەین رێڕەوەیل ری خێرا هەمان پیەنی 120 مەتر و 150 مەتری".

