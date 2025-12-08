‏لە هەرێم کوردستان وەفر و واران وارێد و پلەی گەرمی زیاتر داوەزێد

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان و مەزەنەی وەردەوامی فەر و واران کەێد وەگەرد داوەزیان زیاتریگ پلەی گەرمی

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەگە راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ئەور و واراناویە وە دویژاییە وەختەگە و لە ناوچە سنووریەیل خەرهەڵات و سنووری باڵەکایەتی رێژەی وارین زیاتر بوود و هەمیش هاتێ کەمیگ وەفر بوارێد لە ناوچە کویەیلەی سنوور باکوور خوەرهەڵات، جیباسە کاریگەری وارین وەردەوام بوود لە گشت ناوچەیل، پلەی گەرمی وە شیوەی وەرچەو وە (4 – 6) پلە داوەزێد".

‏دیاریکرد" سوو ئاسمان ئەور واراناویە لە وەخت شەوەکی شەفەق لەناوچەیل سنوور خوەرهەڵات کاریگەری زیاتر بوود وەشیوەی تاوە واران دویایی ئەرا وەختەیل نیمەڕوو کاریگەری درویژەوبوود ئەرا سنوور ناوچەیل گەرمیان و پاریزگای سلێمانی و دەڤەری باڵەکایەتی هەمیش پارێزگای هەولێر, هاتێ بەڵاچە بوود لە ناوچەیل گەرمیان و پارێزگای کەرکوک. هەمیش وەفر لەناوچە کویەیلە سنوور بەرز دفرن، لە ئیوارە کاریگەریەگەی کەمەوبوود کەش سەقامگیربوود تەنیا ناوچە سنووریەیل پارێزگای هەڵەبجە نەود تا رووژ چوارشەممە وەردەوام بوود، پلەی گەرمی ( 1- 2 ) پلە داوەزێد".

‏هەولێر : 15 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 11 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 13 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 12 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 16 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 9 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 15 پلەی سیلیزی

‏ئامێدی: 8 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 17 پلەی سیلیزی.