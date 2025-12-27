لە هەرێم کوردستان وەفر وارێد

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەت گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای دوو رووژ راگەیان و مەزەنەی وەردەوامبوین وەفر وارین کەێد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان وە گشتی ئەور واراناوی بوود، نمەواران و واران مامناوەن لە فرەیگ وەختەی وارێد، لە ناوچە سنووریەیل و ناوچە کویەیلەی بەرز وەفر وارین وەردەوام بوود، مەزەنەکرێد لە ناوچە نیمە بەرزەسل تێکەڵەی واران و هویردە وەفر بوارێد پلەی گەرمی (2 تا 5) پلە داوەزێد".

‏کەشناسی دیاریکرد "سوو ئاسمان ئەور واراناوی بوود، واران مامناوەن لە گشت ناوچەیل وارێد لە بڕیگ وەخت و شوین رێژەی واران زیای کەێد وە تایبەت لە ناوچە کویلە و ناوچەیل خوەرهەڵات هەرێم، وەفر وارین وەردەوام بوود لە ناوچە سنووریەیل و ناوچە کویەیل بەرز و مەزەنەکرێد لە ناوچە نیمە بەرزەیل تێکەڵەی وەفر و واران بوارێد وارەسێدە بان 35 کم/ک وە تایبەت لە ناوچەیل گەرمیان و سلێمانی، لە وەخت ئیوارە واران وارین وە نمە بوود لە بڕیگ شوین".

‏هەولێر : 10 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 7 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 9 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ :10 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 11 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 8 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 7 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 12 پلەی سیلیزی.