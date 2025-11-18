‏لە هەرێم کوردستان پلەی گەرمی بەرزەوبوود

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد و راگەیان پلەی گەرمی ئمڕوو و سوو بەرزەوبوود.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە و لە بەشیگ لە ناوچەیل کویەیلە نیمە ئەور بوود، و پلەی گەرمی بەراورد وە توومارەیل دویەکە بەرزەوبوود".

‏دیاریکرد "سوو کەشناسی مزەنەکەێد ئاسمان ساماڵ و لەکەئەور بوود و پلەی گەرمی وە (1-3) پلەى سیلیزى بەرزەوبوود".

‏هەولێر : 20 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 19 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 19 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 20 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 21 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 19 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 17 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 10 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 24 پلەی سیلیزی.