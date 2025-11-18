لە هەرێم کوردستان پلەی گەرمی بەرزەوبوود
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد و راگەیان پلەی گەرمی ئمڕوو و سوو بەرزەوبوود.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە و لە بەشیگ لە ناوچەیل کویەیلە نیمە ئەور بوود، و پلەی گەرمی بەراورد وە توومارەیل دویەکە بەرزەوبوود".
دیاریکرد "سوو کەشناسی مزەنەکەێد ئاسمان ساماڵ و لەکەئەور بوود و پلەی گەرمی وە (1-3) پلەى سیلیزى بەرزەوبوود".
هەولێر : 20 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 19 پلەی سیلیزی
دهۆک : 19 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 20 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 21 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 19 پلەی سیلیزی
سۆران : 17 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 10 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 24 پلەی سیلیزی.