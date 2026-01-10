‏لە هەرێم کوردستان تا دەمەو ئیوارە نمە واران وەردەوام بوود

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچە دیاریکرد و راگەیان ئمڕوو نمە واران تا دەمەوئیوارە وەردەوام بوود.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ئەور تەواوە وەرد نمە واران پچڕپچڕ وارین تا وەخت ئیوارە، لە دیروەخت شەو تا شەوەکی رووژ یەکشەممە لە بڕیگ ناوچە تەم دروسبوود، و پلەی گەرمی ( 2 – 4 ) پلە داوەزێد هەولێر : 9 پلەی سیلیزی، سلێمانی : 7 پلەی سیلیزی، دهۆک : 8 پلەی سیلیزی، زاخۆ : 7 پلەی سیلیزی، کەرکوک : 11 پلەی سیلیزی ، هەڵەبجە : 8 پلەی سیلیزی، سۆران : 4 پلەی سیلیزی، حاجی ئۆمەران : 0 پلەی سیلیزی، گەرمیان : 12 پلەی سیلیزی".

‏دیاریکرد، سوو ئاسمان ساماڵ و نیمە ئەورە لە بڕیگ وەخت و شوین بوودە ئەور تەواو و پلەی گەرمی وە ( 2 – 4 ) پلە بەرزەوبوود بەراورد وە توومارەیل ئمڕوو، هەولێر : 13 پلەی سیلیزی، سلێمانی : 10 پلەی سیلیزی، دهۆک : 10 پلەی سیلیزی، زاخۆ : 11 پلەی سیلیزی، کەرکوک : 14 پلەی سیلیزی ، هەڵەبجە : 11 پلەی سیلیزی، سۆران : 7 پلەی سیلیزی، حاجی ئۆمەران : 5 پلەی سیلیزی، گەرمیان : 15 پلەی سیلیزی".

