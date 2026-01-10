لە هەرێم کوردستان تا دەمەو ئیوارە نمە واران وەردەوام بوود
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچە دیاریکرد و راگەیان ئمڕوو نمە واران تا دەمەوئیوارە وەردەوام بوود.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ئەور تەواوە وەرد نمە واران پچڕپچڕ وارین تا وەخت ئیوارە، لە دیروەخت شەو تا شەوەکی رووژ یەکشەممە لە بڕیگ ناوچە تەم دروسبوود، و پلەی گەرمی ( 2 – 4 ) پلە داوەزێد هەولێر : 9 پلەی سیلیزی، سلێمانی : 7 پلەی سیلیزی، دهۆک : 8 پلەی سیلیزی، زاخۆ : 7 پلەی سیلیزی، کەرکوک : 11 پلەی سیلیزی ، هەڵەبجە : 8 پلەی سیلیزی، سۆران : 4 پلەی سیلیزی، حاجی ئۆمەران : 0 پلەی سیلیزی، گەرمیان : 12 پلەی سیلیزی".
دیاریکرد، سوو ئاسمان ساماڵ و نیمە ئەورە لە بڕیگ وەخت و شوین بوودە ئەور تەواو و پلەی گەرمی وە ( 2 – 4 ) پلە بەرزەوبوود بەراورد وە توومارەیل ئمڕوو، هەولێر : 13 پلەی سیلیزی، سلێمانی : 10 پلەی سیلیزی، دهۆک : 10 پلەی سیلیزی، زاخۆ : 11 پلەی سیلیزی، کەرکوک : 14 پلەی سیلیزی ، هەڵەبجە : 11 پلەی سیلیزی، سۆران : 7 پلەی سیلیزی، حاجی ئۆمەران : 5 پلەی سیلیزی، گەرمیان : 15 پلەی سیلیزی".