لە ئەنجام رمیان ئەسانسۆریگ.. کوشیان چوار کراکار لەناو پرۆژەیگ نیشتەجیبوین لە دهۆک

شەفەق نیوز - دهۆک

کەیفی رەجەب پارێزەر سەندیکای کراکارەیل لە دهۆک، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە وەخوارکەفتن پەنج کرێکار لە بان باڵەخانەیگ لەناو یەکیگ لە پرۆژە نیشتەجیبوینەیل لە شارەگە دۊای رمیان ئەسانسۆریگ کە ئەرا بەرزەوکردن کەرەستەیل بیناسازی تەرخان کریاگە.

رەجەب ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رۊداوەگە بویە هووکار کوشیان چوار کەس لەلیان لە شوین رۊداوەگە، لە وەختیگ کراکاریگ ترەک زەخمدار بوی کە بریاسە خەسەخانە ئەرا وەرگردن چارەسەر.

دیاری کرد کە هەر پەنج کراکارەگە لە خەڵک پارێزگای دهۆکن، و دەسەڵاتە ئەمنییەیل دەس کردنەسە وازکردن لێکوڵینەوە ئەرا زانستن هووکارەیل رۊداوەگە و وردەکارییەیلی.