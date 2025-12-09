لە ئەنجام تەقینەوەیگ لەناوی.. هیزگردن ئاگر لەناو کارگەیگ ئاسن و پوڵا لە هەولێر

شەفەق نيوز - هەولێر

ئمڕوو سێشەممە، ئاگر لەناو کارگەیگ ئاسن و پوڵا لە هەولێر هیز گرد، لەشوین تەقینەوەیگ لەناوی، و تا ئیسە تیمەیل وەرگری شارستانی تەقەلای کۆنترۆڵکردنی دەن.

سەرچەوەیگ ناوخوەیی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تەقینەوەگە وە مدوو بڕیگ لە چشتەیل تەقەمەنی کوینە کە لەناو پارچە ئاسنەیل لە ئامار کارگەگە تیکەڵ بوینە، کە دویای ئەوە خریاسە ناو تەنویر تاویان و و وەختیگ گەرمیەگەی بەرزەو بویە لەناو تەنویرەگە تەقیەسەو، کە بویە مدوو گوڵپەکردن ئاگر.

لەلای خوەییش، شاخەوان سەعید قسەکەر وەرگری شارستانی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دووپات کرد کە تیمەیل وەرگری شارستانی رەسینە شوین رویداوەگە و ئیرنگە تەقەلای کپەوکردن ئاگرەگە دەن.