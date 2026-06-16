لەناو گردەوبوینیگ سێیانی.. بارزانی و عەبدی و باراک دووپات کەن لەبان مسۆگەرکردن مافەیل کورد لە سووریا

شەفەق نیوز - هەولێر

گردەوبوینیگ سێیانی، ئمڕوو سێشەممە، لە هەولێر ساز کریا، لەناوەین نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان و تۆم باراک، کلکریای سەرۆک ئەمریکی و مەزڵوم عەبدی، فەرماندەی هیزەیل سووریای دیموکرات و لەناوی دووپات کریا لەبان مسۆگەرکردن مافەیل کورد لە سووریا.

بەیاننامەیگ لە سەرۆکایەتی کوردستان کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت: "دیدارەگە باس دۊایین پەرەسەنینەیل سیاسی و ئەمنی لە ناوچەگە، و رەوش سووریا، و هاوکاری ناوەین کورد و دیمەشق، و کلکریای تایبەت سەرۆک ئەمریکی دووپات کرد لەبان وەردەوامبۊین پشتگیری وڵاتەگەی ئەرا مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی و پەیاکردن چارەسەرەیل گونجیاگ ئەرا کێشەیل سووریا".

وتیش کە "نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان لەلای خوەیەو دووپات کرد لەبان ئەوە کە دیالۆگ و لەیەکفامستن لەناوەین لایەنەیل، و مسۆگەرکردن مافەیل کورد و پێکهاتەیل لە سووریا، رییەگەس ئەرا چارەسەرکردن کێشەیل، و لەی چوارچیوە، ئامادەیی هەرێم کوردستان نیشان دا ئەرا پیشکەشکردن گشت شیوەیگ لە هاوکاری و پشتگیری ئەرا چارەسەرکردن کێشەیل و مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی".

بەیاننامەگە دیاری کرد کە "وەهیزکردن هاوکاری و هەماهەنگی هاوبەش ئەرا رویرووبۊین رخداریەیل تیرۆر و ودیهاوردن ئاسایش و ئارامی هەمیشەیی لە ناوچەگە، تەوەریگ ترەک لە تەوەرەیل دیدارەگە بۊ".