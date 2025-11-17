پەکەکە لەناو جەرگەی جەنگ لە عراق دەرچوود

شەفق نيوز- عراق

پارت کراکارەیل کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، مەرچگنی لە ناوچەی زاب لە باکوور عراق راگەیان، کە لەوەر رخمباری جەنگیگ بوی، کە سنووریە وەگەرد تورکیا، لە گامیگ پشتگیریکردن پرس ئاشتی وەگەرد ئەنقەرە کەێدە ئامانج.

پەکەکە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەگەرد شەو 16ی تشرین دویەم، هیزەیلمان لە ناوچەی زاب دەرچگن کە لەوەر رخمباری رویداون جەنگ بوی، وەرەو ناوچەیگ ترم گونجیاگ زوو شیوە کە دەسمیەتی دەێد لە پرسیگ گرنگ لە گەشەپیدان و سەرکەفتن پرس ئاشتی، وەگورەی فرانس پرێس.

وتیش: ئی کیشانەوە دووارەی پابەندبوینی وەی پرسە و باوەڕی وەی گام نووە کورد کە ئەوەسا دەسمیەتی لە چارەکردن پرس کورد دەێد، و وەجیهاوردن ئاشتی و دیموکراسی لە تورکیا.

دویای دانوسەنین وەرد دەسەڵاتەیل تورکیا لەڕی پارت یەکسانی و دیموکراتی گەلەیل، لە تشرین یەکەم 2024، پەکەکە پویچەڵکردن خوای لە ئایار گوزەشتە راگەیان، دویای زیاتر لە 4 دەیە لە جەنگ وەرد هیزەیل تورکیا.

فرە لە جەنگاوەرەیل پەکەکە لە دە ساڵ گوزەشتە، پەنا وە ناوچەیلیگ کویە لە باکوور عراق بردن، کە تورکیا یە 25 ساڵە سەربازگا لەناوی دروس کردگە ئەرا نواگیریکردن ئەوان، و ئۆپراسیۆنەیل هشکایی و ئاسمانی وەبانیان جیوەجی کرد.

پەکەکە لە دویاییە کیشانن گشت هیزەیلی لە تورکیا وەرەو باکوور عراق راگەیان، و داوا لە ئەنقەرە کرد وە ریکارەیل یاسایی ئەرا مقیەتیکردن پرس ئاشتی بچوود.