‏لەناویان ٣یان لە کوردستانن.. عراق ٥ ئاوای ئەرا نازناو "خاسترین ئاوای گەشتیارییە جیهانییەیل" دياری کەێد

‏شەفەق نیوز - بەغداد

‏دەسەی گەشتوگوزار، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان رێکارەیل پاڵاوتن پەنج ئاوای و ناوچەی عراقی ئەرا بەشداریکردن لە دەسپێشخەری "خاسترین ئاوایەیل گەشتیاری" تەواو کردیە، کە رێکخریاگ نەتەوە یەکگرتووەیل ئەرا گەشتوگوزار ئەرا ساڵ 2026 سازی کەێد، ئەیش وە گامیگ ئەرا بەهێزکردن گەشتوگوزار ئاواینشینەیل و دەرخسن ئەو بنەما کەلەپووری و سرووشتی و کەلتوورییەیلە ک ناوچەیل عراقی وەپی دەوڵەمەنن.

‏عەلی یاسین، قسەکەر فەرمی دەسەگە، لە بەیاننامەیگ فەرمی ئاشکرا کرد، ناوچەیل پاڵیاگ بریتین لە : "بیارە" لە پارێزگا هەڵەبجە، قەزای "ڕواندز" لە هەولێر، "هەروور" لە دهۆک، "میرکی" لە نەینەوا، و "ئەبو سوبات" لە زیقار، و دیاری کرد دەسەگە گشت داواکارییەیل پاڵاوتن وە هەماهەنگی وەرد لایەنە پەیوەندیدارەیل جیوەجی کردگە، و پڕگەیلە وە شیوەی فەرمی ئەرا رێکخریاگ نەتەوە یەکگرتووەیل ئەرا گەشتوگوزار لە وەختیگ دیاریکریاگ کلکریاس.

‏وتیش؛ ئەو ئاوایەیلە دەسنیشانکریانە وەرەو پرۆسەیگ هەڵسەنگاندن گشتییگ چوود وەپای پەیمانەل ناودەوڵەتییەیل پەسەندکریاگ لە دەسپێشخەرییەگە، کە لەبان وەردەوامی و پاراستن کەلەپوور کەلتووری و سرووشتی و گەشەپێدان کۆمەڵگایەیل ناوخوەیی دۊزەوکەێد، و دیاری کرد ئەنجامەیل کێبەرکیگە لە ماوەی مانگەیل ئایندە راگەیەنریەێد.

‏یاسین دووپات کرد، بەشداریکردن عراق لەو دەسپێشخەری ناودەوڵەتییە دەرفەتیگ گرنگە ئەرا بەهێزکردن پێگەگە لەبان نەخشەی گەشتوگوزار جیهانی، و رووشنایی خستن وەبان ئەو فرەیی کەلتووری و ژینگەییە کە ناوچەیل ئاوایەیل نشین عراقی وەپی شادن، ک ئەوەیش بەشدار بوود لە پشتگیریکردن گەشەپێدان گەشتیاری وەردەوام و بوژانن ئابووری ناوخوەیی.

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