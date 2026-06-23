لەناویان ٣یان لە کوردستانن.. عراق ٥ ئاوای ئەرا نازناو "خاسترین ئاوای گەشتیارییە جیهانییەیل" دياری کەێد
شەفەق نیوز - بەغداد
دەسەی گەشتوگوزار، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان رێکارەیل پاڵاوتن پەنج ئاوای و ناوچەی عراقی ئەرا بەشداریکردن لە دەسپێشخەری "خاسترین ئاوایەیل گەشتیاری" تەواو کردیە، کە رێکخریاگ نەتەوە یەکگرتووەیل ئەرا گەشتوگوزار ئەرا ساڵ 2026 سازی کەێد، ئەیش وە گامیگ ئەرا بەهێزکردن گەشتوگوزار ئاواینشینەیل و دەرخسن ئەو بنەما کەلەپووری و سرووشتی و کەلتوورییەیلە ک ناوچەیل عراقی وەپی دەوڵەمەنن.
عەلی یاسین، قسەکەر فەرمی دەسەگە، لە بەیاننامەیگ فەرمی ئاشکرا کرد، ناوچەیل پاڵیاگ بریتین لە : "بیارە" لە پارێزگا هەڵەبجە، قەزای "ڕواندز" لە هەولێر، "هەروور" لە دهۆک، "میرکی" لە نەینەوا، و "ئەبو سوبات" لە زیقار، و دیاری کرد دەسەگە گشت داواکارییەیل پاڵاوتن وە هەماهەنگی وەرد لایەنە پەیوەندیدارەیل جیوەجی کردگە، و پڕگەیلە وە شیوەی فەرمی ئەرا رێکخریاگ نەتەوە یەکگرتووەیل ئەرا گەشتوگوزار لە وەختیگ دیاریکریاگ کلکریاس.
وتیش؛ ئەو ئاوایەیلە دەسنیشانکریانە وەرەو پرۆسەیگ هەڵسەنگاندن گشتییگ چوود وەپای پەیمانەل ناودەوڵەتییەیل پەسەندکریاگ لە دەسپێشخەرییەگە، کە لەبان وەردەوامی و پاراستن کەلەپوور کەلتووری و سرووشتی و گەشەپێدان کۆمەڵگایەیل ناوخوەیی دۊزەوکەێد، و دیاری کرد ئەنجامەیل کێبەرکیگە لە ماوەی مانگەیل ئایندە راگەیەنریەێد.
یاسین دووپات کرد، بەشداریکردن عراق لەو دەسپێشخەری ناودەوڵەتییە دەرفەتیگ گرنگە ئەرا بەهێزکردن پێگەگە لەبان نەخشەی گەشتوگوزار جیهانی، و رووشنایی خستن وەبان ئەو فرەیی کەلتووری و ژینگەییە کە ناوچەیل ئاوایەیل نشین عراقی وەپی شادن، ک ئەوەیش بەشدار بوود لە پشتگیریکردن گەشەپێدان گەشتیاری وەردەوام و بوژانن ئابووری ناوخوەیی.