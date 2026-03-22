‏لەناونیان "بووک" هەس.. گیانلەدەسدان و زەخمداربوین ٧ کەس لە رویداویگ هاتوچوو لە دھۆک

‏شەفەق نیوز- دھۆک

‏سەرچەوەیگ حکومەتی ناوخۆیی لە دھۆک، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان سێ کەس گیانیان لەدەس دان کە "بوکیگ" هاناویان، و چوار کەس تر زەخمدار بوین لە ئەنجام رویداویگ هاتوچوو رخدار لە قەزای بەردەڕەش لە خوەرهەڵات پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "رویداوەگە لە شەوەکی ئمڕوو رویدا، ماشینیگ لە جویر (BMW) هەفت کەس لە مەردم ئاوای 'قایم ئاوە' لە قەزای شێخان هەڵگردبوی و بوکەگە وەرەو صالۆن جوانکاری بردە ئەرا ئامادەکاری ئاهەنگ سویرەگەیان کە بڕیار بوی ئمڕوو بوود".

‏وتیش: "رانندەی ماشینەگە کۆنتڕۆڵ لەدەس داگە و ماشینەگە پلیاس و کەفتەسە ناو چەم خازر، یەیش بویە مدوو گیانلەدەسدان سێ کەس و زەخمداربوین ئەوانەگ تر " دیاریکرد "بوکەگە" خەڵک شار موسڵە و سەرنشینەیل تریش لە بنەماڵەی "زاوا"ن لە ئاوای قایم ئاوە.

‏سەرچەوەگە دیاریکرد زەخمدارەیل کل کریانە ئەرا خەستەخانەی فریاکەفتن قەزای بەردەڕەش ئەرا چارەسەرکردن، و تەرم قوربانییەیل کل کریانە ئەرا فەرمانگەی پزیشکی دادوەری لە دھۆک، و وتیش؛ تەمەن مردگەیل لەناون 25 تا 40 ساڵە.

