لەناوداین زیاتر لە 130 کیلۆگرام هووشبەری لە هەرێم کوردستان
شەفەق نيوز - هەولێر
وەڕیەوبەرایەتی نواگیریکردن هووشبەری لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، لەناودریای 130 کیلۆگرام و555 گرام لە مادە و حەپ هووشبەر جیاواز راگەیان.
ئەرکان عومەر ئەفسەر لە وەڕیەوبەرایەتیەگە لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی لە هەولێر وت: ئەو هووشبەرەیلە کە لناودریان وەیجویرە بوین: 75 کیلۆگرام و 629 گرام كريستال، 6 کیلۆگرام و652 گرام هیرۆیین، و 13 کیلۆگرام و 334 گرام تلیاک، و 15 کیلۆگرام 937 گرام حەشیش، و 7 کیلۆگرام و542 گرام ماریوانا، و 190 گرام كراس، و10 گرام کۆکایین.
لە باوەت حەپ و ئەو مادەیل هووشبەر وەیجویرە بوین: 2265 شریت کە کیشەگەی رەسێدە (11 کیلۆگرام و325 گرام)، و143 سیگار هووشبەری، و550 پارچە ئەرا وەکارهاوردن.