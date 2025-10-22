لەناوداین زیاتر لە 130 کیلۆگرام هووشبەری لە هەرێم کوردستان

شەفەق نيوز - هەولێر 

وەڕیەوبەرایەتی نواگیریکردن هووشبەری لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، لەناودریای 130 کیلۆگرام و555 گرام لە مادە و حەپ هووشبەر جیاواز راگەیان.

ئەرکان عومەر ئەفسەر لە وەڕیەوبەرایەتیەگە لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی لە هەولێر وت: ئەو هووشبەرەیلە کە لناودریان وەیجویرە بوین: 75 کیلۆگرام و 629 گرام كريستال، 6 کیلۆگرام و652 گرام هیرۆیین، و 13 کیلۆگرام و 334 گرام تلیاک، و 15 کیلۆگرام 937 گرام حەشیش، و 7 کیلۆگرام و542 گرام ماریوانا، و 190 گرام كراس، و10 گرام کۆکایین.

لە باوەت حەپ و ئەو مادەیل هووشبەر وەیجویرە بوین: 2265 شریت کە کیشەگەی رەسێدە (11 کیلۆگرام و325 گرام)، و143 سیگار هووشبەری، و550 پارچە ئەرا وەکارهاوردن. 

