لە ئمڕووەو دەسوەپی کەێد.. کارەبای 24 ساعەتی لە سلێمانی و وسانن زیاتر لە 600 مۆلیدە

شەفەق نیوز ــ سلێمانی

وەڕێوەبەرایەتس کارەبای سلێمانی، ئمڕوو شەممە، راگەیان لە ئمڕووە کارەبای نیشتیمانی 24 ساعەتی ئەرا شارەگە دابینکرێد، دووپاتکرد دەیان مۆلیدەی تایوەت وسێد لەدویای جیوەجیکریان پرۆژەگە.

وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "گشت کویچەیل ناوەن سلێمانی، پەنج ناوچە و 32 کویچەی نیشەجیبوین، لە ئمڕووە سوودمەن بوون لە کارەبای وەردەوام".

وتیش، "قەزای قەرەداغ و ئاوایەیل دەوروگەردی، وەرد ناحیەی عەربەت و ئاوایەیلی، لە ئیوارەی ئمڕووە سوودمەن بوون لە کارەبای وەردەوام".

دیاریکرد، "351 هەزار بەشداربوی و نزیکەی یەک ملیۆن و 450 هەزار هاوڵاتی لە پارێزگای سلێمان سوودمەن بوون لە پرۆژەی رووشنایی" وتیش "هەمیش زیاتر لە 600 مۆلیدەی کارەبای لە گشت پارێزگاگە وسێد".