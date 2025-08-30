لە ماوەی چەن رووژیگ دهۆک دویەم تویشهاتن وە تەو خوینوەربوین توومارکەێد

شەفەق نیوز ـ دهۆک

وەزارەت تەندروسی هەریم کوردستان، ئمڕوو شەممە، راگەیان حالەت نوویگ تویشهاتن وە تەو خوینوەربوین لە پارێزگای دهۆک توومارکریا.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، حالەتەگەپیایگ تەمەن 43 ساڵانە دانشتگ سیمیل و کاری قەساوی بویە، بەرکەفتە وەرد یەکسگ لە ئوژەڵە تویشبویل داشتیە، لە دویای سەردانکردن خەستەخانە و دەرچگن نیشانەیل گومانلێکریاگ وە تەو خوین وەربوین، رێکارەیل پزیشکی وەرگیریاس خریاسە ژیر چەودێری پزیشکی، تا ئیسە چارەسەر وەرگرێد و تەندروسی جیگیرە.

وەزارەتەگە داوا لە هاوڵاتیەیل کەێد پابەن بوون وە تەمەیل وەزارەت تەندروسی، خەوەر بدەن لە هەر حالەتیگ گومان لێکریاگ لەناوەین ئاژەڵەیل تا تیمەیل پزشکی، دووپاتکرد هەوەجە کەێد دەسوەجی سەردان خەستەخانەیل بکرێد لەدویای دەرچگن نیشانەیل ناسروشتی لای ئەو کەسەلە وەرد ئاژەڵ تێکەڵابوون یا بەرهەمەیلی.

دووپاتکرد، حالەتەیل توومارکریاگ لەسەرتای ئمساڵەو تا ئیسە رەسیەس ئەرا نۆ حالەت، لەناوەینیان دووانیان مردیە، باوجی ئەوەکان وە تەواوی خاسەوبوینە و خەستەخانە وەجیهیشتنە.

سەرچەوەیگ لە تەندروسی دهۆک لە رووژ پەنجشەممەی وەرین خەوەردا، لە توومارکردن تویشهاتن نوویگ وە تەوخوینوەربوین لە پارێزگاگە.