‏لەماوەی ساڵ 2025 زیاتر لە 16 هەزار لە داڵگبوین لە هەولێر توومارکریاس

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏ئیدارەی خەستەخانەی لەداڵگبوین هەولێر، ئمڕوو شەممە، ئاماریگ گشتگیر لەبان شمارەی لەداڵگبوین و خزمەتگوزارییە پزیشکییەیل ساڵ وەرین بڵاوکرد، و دیاریکرد کە زیاتر لە ١٦ هەزار لەداڵگبوین توومارکریانە، کە لە ناوەین سروشتی و نەشتەرگەری بوین.

‏شادان شێروان حەیدەری، وەڕێوەبەر خەستەخانەگە، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەی بوی، راگەیان: "خەستەخانەگە لە ساڵ گوزەشتە ١٦ هەزار و ٦٧٦ منداڵ لەناوی لەداڵگبوینە". دیاریکرد "شمارەی لەداڵگبوین سروشتی رەسیەس ئەرا ١٠ هەزار و ٢١٦ مناڵ، لەوەختیگ حاڵەتەیل لەداڵگبوین وە نەشتەرگەری ٦ هەزار و ٤٦٠ مناڵ زایین بویە".

‏لەباوەت رەگەرز مناڵەیل، ئاشکرایکرد، "نیر لە روی شمارە زیاتربوین، وەپای ئەوەگ ٨ هەزار و ٤١٧ مناڵ کوڕ و ٨ هەزار و ٢٥٩ منداڵ دویەت لەداڵگبوین." هەمیش "٤١٦ لفانگ و ١٠ سێیانە" توومارکریاس.

‏وەڕێوەبەرایەتی خەستەخانەگە دیاریکرد" شمارەی خەفاننەیل خەستەخانە رەسیەسە ٣٥ هەزار و ٤١٧ حاڵەت، هەمیش ٦ هەزار و ٣٦١ نەشتەرگەری گەورە، ١٤٤٧ نەشتەرگەری مامناوەن و ٣١٧ نەشتەرگەری بویچگ ئەنجامدریانە".

‏وتیش، خەستەخانەگە پیشوازی لە ٧٥ هەزار و ٦٠٧ سەردانکەر کردیە، و لە بەش مناڵەیل ناکام (خودەج) ٧ هەزار و ٩٩٦ مناڵ خەفاننە".

‏لە چوارچمگ خزمەتگوزارییە تاقیگەیی و دەستنیشانکردنەیل، حەیدەری ئاشکرای کرد کە "٢٢ هەزار و ١٦٣ وەشکین تاقیگەیی و ٦١ هەزار و ٧٣٩ وەشکین سۆنەر، وەرد ٣١٠١ وەشکین تیشک (ئەشیعە) ئەنجامدریاس." دیاریکرد ئەرا ئەنجامدان ٢٧٣ نەشتەرگەری نازۆر ، کە ١١٢ حاڵەتیان ئەرا ژنەیل زگپڕ بویە.

‏