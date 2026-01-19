گیچەڵیگ لە کڕەیل گاز کارەبا لە سێ پارێزگای کوردستان بڕێد

شەفەق نيوز- هەولێر

وەزارەت کارەبا لە حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، گیچەڵیگ هونەری لە کڕەیل گاز سروشتی راگەیان، کە بویە مدوو کەمەوبوین ساعەتەیل کارەبا لە پارێزگایەیل هەولێر و دهۆك و سلێمانی.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: گیچەڵیگ هونەری لە کڕەیل کلکردن گاز سروشتی ئەرا ویستگەیل بەرهەمکردن وزەی کارەبا رویدا، کە بویە مدوو بڕیان کارەبا لە بەشەیلیگ لە پارێزگای هەولێر و دهۆك و سلێمانی.

بەیاننامەگە دیاری کرد کە ئی گیچەڵە وەشیوەیگ وەختانە کاریگەری لەبان تووڕ کارەبای نیشتمانی دروس کرد، و لە خود وەختەگە دووپات کرد کە تیمەیل هونەری و ئەندازیاری وەزارەتەگە دەسکردن وە کارکردن لە خاسەوکردن ئەو گیچەڵە.

وەزارەتەگە وتیش: کادرەیل پسپۆڕ ئەوەسا لە ساعەتەیل کەم ئایندە خاسیەو کەن، و چەوەڕی کریەێد وەگەرد تەواوبوین کارەیل خاسەوکردن کارەبا گلەو بخوەێد.