لە شەو ئاهەنگ.. زاوایگ ژنەگەی و کەسیگ ترەک و کوشێد

شەفەق نیوز ــ سلێمانی

سەرچەوەیگ ئەمنی لە سلێمانی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا زاوایگ ژنەگەی و کەسیگ ترەک کوشتیە دووانیش زەخمدار کردیە لە شەو ئاهەنگەگەی وە مدوو مەرافیگ خێزانی.

سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز وت "مەرافەگە لە شەو ئاهەنگ سویر دەسوەپیکردیە هنای ژنەگەی ئەرا ماڵ باوگی گلەوخواردیە لە ئەنجام زاواگە پەلامار خەسویرەی دایە لە ئاوای قەمچوغە لە سنوور قەزای دۆکان، تەقەکردیە بویەسە مدوو کوشیان ژنەگەی وسەکیگ ترەک و زەخمداری دوو کەس ترەک".

سەرچەوەگە دیاریکرد "لەدویای رویداوەگە زاوا تەقەش لەخوەی کردیە و دەسوەجی گیان لەدەسداس، و تیم پۆلیس رەسینەس شوین رویداوەگە و دەسکردنە وە لێکڵینوە ئەرا دیاریکردن چۆنیەتی ریداوگەو هووکاری".

ئاسایش ناوخوەی وەردەوامە لەوەدویاچگنکردن بارودۆخەگە ئەرا نواگیریکردن لە روینەدان رویداوەیل زیاتر، و ئاوایەگە تویش ئەلاجوی هاتنە وە رویداوە کارەساتبارەگە.