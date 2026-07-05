‏پۆلیس هەولێر دەسگیرکردن "خورشید هەرکی" و براگەی وە توومەت کوشتن و ئاژاوەنان راگەیان

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏وەڕێوەبەرایەتی پۆلیس پارێزگای هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، دەسگیرکردن "خورشید لەتیف" یەکێگ لە کەسایەتیەیل هووز "هەرکی"، و براگەی "حەیدەر لەتیف" وە توومەت کوشتن، و ئاژاوەنان و گاڵداین دژ وە هێزەیل ئەمنی راگەیان.

‏پۆلیس لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، دیاریکرد، دویای ئەوەی ئەو دوو تۆمەتبارە لە ماوەی گوزەشتە بوینە مدوو ئاژاوەنان و گیچەڵ، و دەسدرویژی کردنە بان ماڵ و سامانی هاووڵاتیەیل و سامانی گشتی، و شەهیدبوین یەکێ لە ئەندامەیل پێشمەرگە و هاووڵاتییگ تر، و سزانن کەرەستەیل سەربازی سەر وە هێزەیل پێشمەرگە، و گاڵداین مەردم دژ وە یاسا و ئارامی گشتی، و ئاستەنگ دروستکردن ئەرا پڕۆژەیل حکوومی، و هەڕەشە کردن وە تێکدان ژێرخان ئابووری لە ناوچەیل جیاجیا لە قەزای خەبات، وەگەرد بوین شکایەتەیل دادوەری لە بانیان لە لایەن هاووڵاتیەیل؛ ئمڕوو 5/7/2026، و وەپای فەرمان دادوەری، دەسگیرکریان".

‏وەپای بەیاننامەگە، "خورشید و حەیدەر هەرکی" لە ئایندە دریەنە دادگایی کردن لەبان ئەو تاوانەیلە کە کردنەسێ دیاریکرد، "دڵنیایی ئەرا هاووڵاتیەیل دەیمن کە گیان و سامانەیلیان پارێزگاری کریاس"، و دووپات کرد "یاسا سەروەرە، و ڕێگە وە هویچ تاوانباریگ نێدرێد ئاسایش و ئارامی وڵات تێک بیەێد و ئاژاوە بنێدەوە".

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