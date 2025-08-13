پۆلیس سلێمانی 9 گەیاکەر دەسگیرکەێد

شەفەق نیوز ـ سلێمانی

وەڕێوەبەرایەتی پۆلیس هاتوچو سلێمانی، ئمڕوو چوارشەممە، دەسگیرکردن 9 گەیاکەر راگەیان کە لەبان جادەیل سەرقاڵ کار گەیاکردن بوین.

وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننمەیگ راگەیان، لە چوارچمگ هەڵمەت دەسگیرکردن گەیایکەرەیل لە شار سلێمانی، مەفرەزەیل بەش پۆلیس نەهیشتن تاوان سەر وە وەڕێوەبەرایەتیمان، 9 گەیاکەر دەسگیرکردن لەبان جادە و شوینەیل گشتی کار گەیایی کردن.

دیاریکرد، دەسگیرکریاگەیل گشتیان خەڵک دەێشت سلێمانی بوین وە بڕیار دادوەر تایوەت گیریان و کاغەز لێکۆڵینەوە ئەرایان وازکریا.

دووپاتکرد، هەڵمەت دەسگیرکردن ئەو کەسەیلە کار گەیایی کەن وەردەوام بوود و دەسگیرکریەن و رویوەڕوی یاسا کریەن.