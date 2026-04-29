پۆلیس سلێمانی توومەتباریگ دەسگیر کەێد وە توومەت کوشتن براگەی وە چەقوو

وەڕێوەبەرایەتی پولیس پارێزگای سلێمانی، رووژ چوارشەممە، راگەیان کە دەوریەیل پۆلیس ناوچەی "شارەزوور" توومەتباریگ دەسگیر کردنە وە دەسی لەناو تاوان کوشتن براگەی وە چەقوو بویە.

پولیس لە بەیاننامەیگ وت: هیزەیل پولیس بازنەیگ لە دەور شوین رویداوەگە چەسپانن دۊای رویدانی تا تیمەیل بەڵگە تاوانکارییەیل دەس بکەن وە چەودیاریکردن شانۆی تاوانەگە و کیشان نەخشەیگ ئەرای، وەگەرد دەسکردن وە لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە کە ئەنجامەیلی کۆتایی هات وە دەرکردن فەرمان دەسگیرکردنیگ لەبان گومانلیکریایەگە.

بەیاننامەگە دیاری کرد کە هیزەیل پولیس سەرکەفتن وەدەسهاورد توومەتبارەگە وەناو (أ، أ، ع، لەداڵگبۊ 2006) دۊای لەپڕکچکنی لەوەردەم بەڵگەیل، چگە ژیر تاوانەگەی، و ئیسە دەسگیر کریاس وەگورەی ماددەی (406) لە یاسای سزایەیل عراقی.