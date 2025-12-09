‏لە سێدارەداین و زیندانیکردن هەمیشەیی دوو جار ئەرا ئەو پزیشکە کە ژن و خێزانەگەی کوشتیە لە هەولێر

2025-12-09T09:29:19+00:00

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏دادگای تاوانەیل هەولێر، ئمڕوو سێشەممە، سزای لە سێدارەداین  و زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا پزیشکیگ دەرکرد کە تاوانبارە وە کوشتن ژنەگەی و سێ ئەندام لە خێزانەگەی لە شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، لە دویای رەدبوین نزیکەی 9 مانگ لە تاوانەگە.

‏دادگا سزای دکتۆر سیروان مەحمود وە لەسیدارەداین دا وەگەرد 40 ساڵ زیندانیکردن ئەرا کوشتن ژنەگەی و خوەشک و داڵگ و باوگی.

‏دادگای تاوانەل هەولێر، سزای لە سیێدارەداین دەرکرد ئەرا بکوش باوگ ژنەگەی وەرد دووجار زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا کوشتن ژنەگەی و خوەشکەگەی.

‏دکتۆر سیروان لە 31 ئازار وەرین، لە ماڵ ژنەگەی لە کویچەی فەرمانبەران لە شار هەولێر، چوار کەس وە گولەی چەک تایبەتیەگەی کوشت.

