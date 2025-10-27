‏لە سێدارەداین بکوش "رزگار ئەحمەد حەسەن" لە سلێمانی

‏شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏دادگای تاوانەیل سلێمانی سێیەم، ئمڕوو دووشەممە، سزای لە سێدارەداین ئەرا دوو زیندانی دەرکرد وەر کوشتن رزگار ئەحمەد حەسەن، یەکیگ لە ئەندامەیل وەڕێوەبەرایەتی دژە تاوانەیل لە پارێزگاگە.

‏هویردەکاری رویداوەگە چوودەو ئەرا شەو 21 کانوون دویەم 2024، هنای مەفرەزەیگ سەر وە بەش دژە تاوانەیل لە سلێمانی دەچگنە ئەرا جیوەجیکردن فەرمان دادوەری دەسگیرکردن توومەتبار (ر.ح.ق) کە فەرمان دادگا داشتیە، هێزەیل رویوەڕوی وەرگیری سەختیگ بوون، توومەتبار ترەک وەناو ، إلا (ژ.س.ح) تەقە لە ئەندامەیل ئەمنی کەێد، لە ئەنجام بوودە مدوو کوشیان ئەندام رزگار ئەحمەد حەسەن و زەخمداری ئەفسەریگ ترەک.

‏ وەپای بەیاننامەی وەڕێوەبەرایەتی پۆلیس پارێزگای سلێمانی، کە وە ئاژانس شەفەق نیوز رەسیە، دویای رویداوەگە توومەتبار (ز.س.ح) توەنستیە بواێد، وەرجە ئەوەگ هێزەیل ئەمنی لە ماوەی کوڵیگ دەسگیریبکەن، و ئەو کەسە وەرد توومەتبارەیل ترەکیش ئەرا دادگا کلکریان و سزای لە سێدارەدانیان دەرکریا.

‏

‏