‏لە سووەو دەسوەپی کەێد.. هەرێم کوردستان پشوو جەژن قوربان دیاری کەێد

‏لە سووەو دەسوەپی کەێد.. هەرێم کوردستان پشوو جەژن قوربان دیاری کەێد
2026-05-25T08:04:40+00:00

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏فەرمانگەی راگەیانن و زانیاری حکومەت لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان پشوو جەژن قوربان لە رووژ سێشەممە دەسوەپی کەێد تا رووژ شەممە.

‏فەرمانگەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: وە بوونەی جەژن قوربان، بڕیاردریا لە رووژ شەممە  (26 ئایار 2026) تا رووژ شەممە (30 ئایار 2026) پشووی فەرمی بوود لە گشت دامودەزگایەیل حکومەت لە هەرێم کوردستان".

‏ وتیش؛ "لەهەمان وەخت دەوام لە فەرمانگەیل  خزمەتگوزاری وە سیستەم کارکگردن (خەفارەت) وەردەوامە، دەوام فەرمی رووژ یەکشەممە  (31 ئایار دەسوەپی کەێد 2026)".

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon