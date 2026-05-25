‏لە سووەو دەسوەپی کەێد.. هەرێم کوردستان پشوو جەژن قوربان دیاری کەێد

‏فەرمانگەی راگەیانن و زانیاری حکومەت لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان پشوو جەژن قوربان لە رووژ سێشەممە دەسوەپی کەێد تا رووژ شەممە.

‏فەرمانگەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: وە بوونەی جەژن قوربان، بڕیاردریا لە رووژ شەممە (26 ئایار 2026) تا رووژ شەممە (30 ئایار 2026) پشووی فەرمی بوود لە گشت دامودەزگایەیل حکومەت لە هەرێم کوردستان".

‏ وتیش؛ "لەهەمان وەخت دەوام لە فەرمانگەیل خزمەتگوزاری وە سیستەم کارکگردن (خەفارەت) وەردەوامە، دەوام فەرمی رووژ یەکشەممە (31 ئایار دەسوەپی کەێد 2026)".