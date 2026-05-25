لە سووەو دەسوەپی کەێد.. هەرێم کوردستان پشوو جەژن قوربان دیاری کەێد
شەفەق نیوز ـ هەولێر
فەرمانگەی راگەیانن و زانیاری حکومەت لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان پشوو جەژن قوربان لە رووژ سێشەممە دەسوەپی کەێد تا رووژ شەممە.
فەرمانگەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: وە بوونەی جەژن قوربان، بڕیاردریا لە رووژ شەممە (26 ئایار 2026) تا رووژ شەممە (30 ئایار 2026) پشووی فەرمی بوود لە گشت دامودەزگایەیل حکومەت لە هەرێم کوردستان".
وتیش؛ "لەهەمان وەخت دەوام لە فەرمانگەیل خزمەتگوزاری وە سیستەم کارکگردن (خەفارەت) وەردەوامە، دەوام فەرمی رووژ یەکشەممە (31 ئایار دەسوەپی کەێد 2026)".