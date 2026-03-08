لە سلێمانییەو.. هاواریگ ئەرا تەواوکردن ری خانمە چالاکوان یەنار محمد لە وەرگریکردن وە ژن (وینە)

شەفەق نيوز- سلێمانی

چالاکوانەیل لە ژن و پیاو، ئمڕوو یەکشەممە، ساڵرووژ جیهانی خەبات ژن زنیەو کردن ئەوەیش وە رێکخستن ریپیواتیگ لە شار سلێمانی، لەناوی نەفرەت لە تونڕەوی وەرانەور ژن و پێشێلكردن مافەیلیان کردن، دووپات لە وەردەوامی لە ریڕەوی ئەو خەباتە کردن لە خانمە چالاکوان کووچکردگ یەنار محمد خاوەنداریەتیی کرد.

لە قووڵایی وەردەم بینای پارێزگای سلێمانی چالاکییگ لەلایەن تووڕ هەشت ئازار وەڕیەو چگر وە بەشداریکردن خانمە چالاکوانەیل ئەوەیش لە رووژ جیهانی خەبات لەژن.

شەزا بەشیر خانمە ئەندام تووڕەگە لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وە ئامادەبوین ئاژانس شەفەق نیوز وت: کوشتن ژنەیل هەرەشەس وەبان فامستن مرۆڤایەتی، و لە قیزەونترین تاوانەیل تا مرۆییە کە هەڕەشەی ژیان و ئاسایش ژنەیل دەێد لە کۆمەڵگا، وتیش: ئامارەیل پەیوەندیدار وە تاوانەیل کوشتن ژنەیل نشان دەن کە ژنەیل تویش رخداری راسگانی تیەن، و یاسایەیل ئیسە توانای مقیەتیکردنیان نەیرن.

وتیش: فرە لە ژنەیل و دەس شوی یا کەسیک لە خیزانەگە کوشیەن، کە دەرخەێد ێخبغێی هەڕەشەی ژنەیل لەناو ماڵەیل دەێد نەک لە دەشتی، دیاری کرد کە بیدەنگی حکومەت وەرانەور تاوانەیل کوشتن ژنەیل لە سنوور ناوەرپرسایەتی رەد کرد.

وتیش: بەیاننامەگە تەنیا ئەرا حکومەت نییە، بەڵکم ئەرا ریخریاگەیل ناودەوڵەتی نەتەوە یەکگرتگەیلیشە، و داوای دەسوەردان لەلییان کرد ئەرا چارەکردن ئی رخباریەیلە.

هەرلیوا، چیمەن عومەر خانمە ئەندام تووڕەگە وت: نەبایەس باس ئازادبوین ژن بکەیمن وەبی نووڕستن ئەو رۆڵ سەرەکیە کە ژنەیل کارکەر رانن.

وتیش: ژنە کارکەرەیل، چ لەناو کارخانەیل یا لە کەرت تایبەت یا دامەزراوەیل فێرکاری و بنکەیل تەندروسی، ئمڕوو لە سای سیستەم کاریگ نادادپەروەری تویش بەدوەکارخستن تیەن، کە یەی گلە تویش زەفتکردن مافەیلی جویر کراکار تیەێد، و جاریگ تویش دووچەوەکی و چزدان تیەێد لەناو شوینەیل کار چوینکە ژنە.

لەلاییگ ترەک، کەژاڵ عەبدولقادر نوینەر رێکخریای ئازادی ژن بەیاننامەیگ خوەنستەو، لەناوی دووپات کرد کە خاسترین وەفاداری ئەرا خانمە چالاکوان یەنار محمد وە تەواوکردن ری خەباتیە و بەرزکردن ئەو پەرچەم ئازادبوینە لە هەڵمەتی وە رکداری و هازداری لە نواگیریکردن سیستەم چینەیی و سەرمایەداری و هیزەیل سیاسی کوینەپەرەس و گرووپەیل تیرۆری.

وتیش: بەشداربویەیل لای چالاکیە دووپات لە پابەندییان کەن وە وەردەوامبوین لەبان ری خەبات یەنار محمد، و وەردەوامی لە وەرگریکردن لە مافەیل ژن و ئازادییان.

شەوەکی رووژ دووشەممەی گوزەشتە، ریخریاگ ئازادی ژن لە عراق، کوشیان یەنار محمد سەرۆکی لە بەغداد راگەیان، دویای تەقەکردن لەلی وەدەس دوو چەکدار وە کووڵ ماتوڕسکیڵ وەردەم شوین نیشتەجیبوینی، کە دویای رەساننی ئەرا خەسەخانە گیانی لەدەسدا.