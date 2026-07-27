لە سلێمانیەو.. ناوخۆی عراقی دەسگردن وەبان نزیکەی 17 تەن ماددەیل هووشبەر و دەرچگن 380 بڕیار لەسێدارەدان راگەینێد

شەفەق نیوز - سلێمانی

وەزارەت ناوخۆی عراقی، رووژ دووشەممە، ئاشکرا کرد لە دەسگردن وەبان زیاتر لە 16 تەن لە ماددەیل هووشبەر لە ساڵ 2023ەو، و دەرچگن سەدان بڕیار لەسێدارەدان و زیندانی هەمیشەیی وەرانوەر بازرگانەیل ماددەیل هووشبەر، لە وەختیگ هەڵوەشانن تووڕیگ ناودەوڵەتی راگەیان کە خاک وڵاتەگە جۊر رێڕەویگ وەکار هاوردگە ئەرا قاچاخکردن ماددەیل هووشبەر و کاریگەرەیل عەقڵی وەرەو یەکیگ لە دەوڵەتەیل هاوسا.

یەیش لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی هاوبەش هات کە وەزارەت ناوخۆی عراقی و دەزگای ئاسایش هەرێم کوردستان سازی کردن، و ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەی بۊ، ئەرا خستنەڕۊ ئەنجامەیل ئۆپراسیۆنە ئەمنییەیل و هەماهەنگی هاوبەش لە بوار نواگیریکردن ماددەیل هووشبەر.

قسەکەر وەناو وەزارەت ناوخۆ، عەمید عەباس بەهادلی وت، کە دەزگایەیل ئەمنی وە هەماهەنگیگ هاوبەش وەگەرد دەزگای ئاسایش هەرێم کوردستان و وەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاسایش سلێمانی کار کەن ئەرا نواگیریکردن پەتای ماددەیل هووشبەر، و دووپات کرد لە نەۊین هیچ جیاوازییگ لەناوەین پارێزگایەیل یا دەزگایەیل ئەمنی لەی دۆسیە.

دیاری کرد کە ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی دۊای تەقەلایگ هەواڵگری خەسیگ جیوەجی کریا و بۊە مدوو هەڵوەشانن تووڕیگ ناودەوڵەتی ئەرا بازرگانیکردن وە ماددەیل هووشبەر کە خاک عراقی وەکار هاوردگە ئەرا هاوردن و بردن ماددەیل هوشبەر و کاریگەرەیل عەقڵی وەرەو یەکیگ لە دەوڵەتەیل هاوسا، وتیش کە دەسگریاس وەبان 38 کیلۆگرام لە ماددەی کریستاڵ کە لەناو تایەیل ماشینیگ شاریاۊدەو، و دەسگیرکردن ئەندامەیل تووڕەگە.

بەهادلی دیاری کرد کە ئەنجام تەقەلایەیل نواگیریکردن ماددەیل هووشبەر لە ساڵ 2023ەو رەسیەسە 16 تەن و 800 کیلۆگرام لە ماددە هوشبەرە دەسوەبانگیریاگەیل، لە وەختیگ دادگا 380 بڕیار لەسێدارەدان و 150 بڕیار زیندانی هەمیشەیی وەرانوەر بازرگانەیل ماددەیل هووشبەر دەرکردگە، وەگەرد دەرکردن 190 یاداشت دەسگیرکردن ناودەوڵەتی وەرانەور توومەتبارەیل وە بازرگانیکردن وە ماددەیل هووشبەر.

لە لایەن چارەسەر و گونجانن، دیاری کرد کە عراق 16 سەنتەر تایبەتمەن ئەرا چارەسەر کیشەرەیل ماددەیل هووشبەر دامەزرانیە، کە تا ئیسە پیشوازی لە نزیکەی 9 هەزار و 500 کەس کردنە، زیاتر لە 8 هەزار لەلیان پرۆگرامەیل چارەسەر و گونجانن تەواو کردنە.

بەهادلی، لە کووتایی کۆنگرەگە، دووپات کرد کە عراق "ئیسە پەلەی یەکەم گردگەسە دەس لەبان ئاست دەوڵەتەیل ناوچەگە لە بوار نواگیریکردن ماددەیل هووشبەر"، و دووپات کرد لەبان وەردەوامبۊین هەماهەنگی لەناوەین دامەزراوە ئەمنییە فیدراڵیەیل و هاوتايەیلی لە هەرێم کوردستان ئەرا شۊنکەفتن تووڕەیل بازرگانیکردن وە ماددەیل هووشبەر و کەمەوکردن بڵاوبۊینەوەی.