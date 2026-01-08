‏لە ساڵ ٢٠٢٥ نزیکەی ٣٠ کەس بوینەسە قوربانی مین لە هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز - هەولێر

‏دەسەی گشتی کاروباری مین لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان لە ماوەی ساڵ ٢٠٢٥، ٢٩ کەس وە مدوو تەقیان مین لە هەرێم بوینەسە قوربانی ئەو مینەیلە لەلایەن سوپای وەرین عراق لە وەخت جەنگ هەشتاگان سەدەی وەرین وەرد ئیران کاڵیانە.

‏جەبار موتەفا سەرۆک دەسەگە لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی ئمڕوو لە هەولێر وت؛ "شمارەی ئەو کێڵگەیلە لە مین پاکەوکریانە 35 کێلگەس لە هەرێم کوردتستان.

‏وتیش، کۆ گشت ئەو مینەیلە لەناوبریانە رەسیەس ئەرا 2997 مین، دیاریکرد زیاتر لە یەک ملیۆن کەس سوودمەن بوینە لە هەڵمەتەیل هووشیاری و تەمەیل کە وەلایەن دامەزراوەگە لەبان رخداریەیل مین دەرچێد.

‏وتیش؛ رێژەی قوربانیەیل لە ساڵ ٢٠٢٥ بەراورد وە ساڵ ٢٠٢٤ وە شێوەی وەچەو زیایکردیە کە 18 رویداو توومارکریاس وە مدوویان 12 کەسگیان لەدەسداس و 17 کەسیش زەخمداربوین، کە لە ساڵ 224 چوار کەس مردن و 7 کەس زەخمداربوین.