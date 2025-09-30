لە پسایگ دەگمەن.. کەرکوک لە داڵگبوین وەرجەوەختەی سێ مناڵ لفانگ وەخوەی دوینێد

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

فەرمانگەی تەندروسی کەرکوک، ئمڕوو سێشەممە، سەرکەفتنیان لە نەشتەرگەری سزاریەن لەناوکاو ئەرا پسای لفانگیگ سیانە لە خەسەخانەی فێرکاری کەرکوک راگەیان، وەگەرد وەدویاچگن هویردیگ وەلایەن دەسەی پزیشکی.

وەڕێوەبەر گشتی تەندروسی، ئەرجان رەشید، وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، " داڵگە ئەرا هۆل نەشتەرگەری بریا کە لە هەفتەی سییەمی زگپڕی بوی و تویش ژان وەرجەوەخت بویە، وە سەرکەفتی نەشتەرگەری ئەرای کریا، زاڕوویەیل ئەرا یەکەی خودەج بریان ئیرنگە تەندروسیان خاسە".

لای خوەیشەو، دکتۆر پسپۆر روئیا قەدری خەتیب سەرپەرشتی نەشتەرگەریەگە کردیە، "حالەتیگ زایین پیشوەختە" لە هەفتەی سییەم زگپڕی لفانەیگ سیانە (٢کوڕ و ١ دویەت) لە هەفتەی سییەم زگپڕی توومارکریا، دووپاتکرد " ئێ جویر نەشتەرگەریە وە دەگمەن دانرێد، وەدویاچگن هویردیگ تواد ئەرا مسۆگەرکردن سەلامەتی داڵگ و مناڵەیل".

وتیش، "زایین مناڵ لفانگ سیانەی پیشوەخت بڕیگ رخداری تەندروسی هەڵگرێد، لەناوەینیان داوەزیان کێش زاڕوو مەوقەی لەداڵگبوین و سەختی هەناس داین، کارەگە هیلێد زاروویەیل لە بەش خودەج بمینن هەوەجەس وەدویاچگن و چارەسەر هەر گیچەڵیگ.

پسای لفانگ سیانە وە پسایگ دەگمەن دانرێد، هەوەجە کەێد وە تیم پزیشکی تایوەتیگ و وەدویاچگن وەردەوام وەرجە و دویای زایین ئەرا مسۆگەرکردن تەندروسی داڵگ و مناڵ، سەرکەفتن نەشتەرگەریەگە وە نمونەی توانای خەستەخانەگە درێدە قەلەم لەمامەڵە کردن وەرد پسایەیل پیچیاگ و لەناوکاو وە توانای بەرزیگ.