لەژیر گەمارۆ خەڵک کۆبانی ساڵیاد ئازادبوینی لە دەس داعش کەن (وینە)

شەفەق نیوز – حەلەب

سەدان کەس لە شار کۆبانی سوریا، ئمڕوو سێشەممە، رشیانە ناو جادەیل ئەرا یانزەهەمین ساڵیاد رزگاربوین شارەگە لە دەس داعش و داوای کۆتاییهاوردن وە پەلامارەیل حکومەت وەبان ئەو ناوچە کردن، لە وەختیگ رەوشەیل مرۆیی وەرەو بەدی چوود.

خوەینشاندەرەیل دروشم رەتکردن پەرەسەنین سەربازی و ئافەرین خوەیڕاگری و قارەمانێتی خەڵک کۆبانی هەڵگردن، کە وەرجە ١١ ساڵ توانستن داعش بشکنن، دووپاتیش لەوە کردن کە ئەو شارە کە رخباترین ریخریاگ تیرۆریستی شکان، ملکەچ ئەو گەمارۆ و فشارەیل ئیسە نیەوود.

بەشداربویەیل وە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وتن: "ئمڕوو یاد رزگارکردن کۆبانیە لەژێر گەمارۆ، بەڵام شارەگەمان جویر هێمای خزەیڕاگری مینێد، شاریگ کە گەلەگەی توانای وەرگریکردن لە خاک و کەرامەت خوەیان چەسپانن، هەرچەن سەختیەیل گەورە بوون".

لەوەر جەنگ ناوەین هێزەیل حکومەت سوریا و هێزەیل سوریای دیموکرات (هەسەدە) ریوبانەیل زەرەو کۆبانی بڕیانە و لە ئەنجام کەمیی خوەراکی سەختیگ دروس بویە، و بڕیان خزمەتگوزارییەیل ئاو و کارەبا و ئینتەرنێت لە شارەگە.

شلێر یوسف، چالاکوان لە شارەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رەوش مرۆیی لە فرە سەختەو بویە، ئاشکرا کرد کە خیزانەیل وەدەس کەمی ئاوەو ناڵن و پشت وە تەنکەر ئاو پیس بەسن، یەیش هیشتیە ژەهراویبوین لەناو زاڕووەیل رویبەێد، لەناو نەوین کارەبا و نان و نەفت.

لەلای خوەییش یوسف برازی خەڵک کۆبانی وت: کۆمەڵگەی ناودەوڵەتی واز لەی شارە هاوردگە کە داعش شکانبیە، و داوای وازکردن رێڕەویگ بیوەی لە قامیشلۆەو ئەرا کۆبانی کرد تا ری وە هاتن خوەراک و هاوکاریەیل مرۆییە بەێد، و هوشداریشیدا لەوە کە وەردەوامی گەمارۆدان کارەسات مرۆیی لەشوین خوەی تیارێد.

فەرماندەیی گشتیی هیزەیل سوریای دیموکرات لە بەیاننامەیگ کە لە یاد یانزەهەمین ساڵیاد رزگارکردن کۆبانی بڵاوی کرد، دووپات کرد کە ئەو سەرکەفتنە لە ساڵ 2015، ساتیگ گرنگ بوی لە شکست داعش و ئیرادەی گەل چەسپان ئەرا نواگیریکردن تیرۆر.

وتیش: کۆبانی تەنیا وەرگری لە خوەی نەکرد، بەڵکم لە بەها مرۆییەیل و ئازادی و کەرامەتیش وەرگری کرد، وتیش: ئەو پەلامار و فشارەیل ئمڕوو وەبان شارەگە، نشانەی ئی سەرکەفتنە کەنە ئامانج.

هەسەدە دیاری کرد ناسەقامگیرکردن باکوور و خوەرھەڵات سوریا زەمینە ئەرا گلەوخواردن ریخریایەگە تونڕەوەیل خوەشەو کەێد، داوا لە کۆمەڵگەی ناودەوڵەتی کرد وەرپرسیارێتی خوەی لە مقیەتیکردن ئاسایش ناوچەگە و دەسەوەرکردن وەردەوام سەقامگیری لە بخەێدە گەردن.