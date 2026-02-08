لێکۆڵەریگ خەڵک ئیلام "پێشکەفتنیگ زانستی جیهانی" لە ئیران وەدەس تیارێد

شەفەق نیوز – ئەڵگەردان تایبەت

توێژەر و داهێنەر محمد ئەمین کویخا، یەکیگ بەهرەمەنە زانستە دیارەیل پارێزگای کوردی فەیلی ئیلام لە ئیران، وە بردنەوەی نازناو "توێژەر جیوەجیکار نایاب" لە فێستیڤاڵ نیشتمانی داهێنان "تا سورەیا" دەسکەفتیگ زانستی وەرچەویگ وەدەس هاورد.

وەگورەی راپۆرت ئاژانس خەوەری فارس ئیران، کە لەلایەن ئاژانس شەفەق نیوزەو ئەڵگەردان کریاس، رێزگردن لە کویخا لە وەختیگ تیەێد کە لە ناوەین سەدان لێکۆڵەر و داهێنەر لە پارێزگا جویراجویرەیل کێبڕکێی گەورەیگ بویە. داهێنانەیلی وە توانایان لە دابینکردن چارەسەر پراکتیکی و واقیعی ئەرا ئاستەنگە تەکنەلۆژییەیل جیاواز بوین، کە هیشت لە پیشەنگی ئەو داهێنەرانەیلە بوود کە لەلایەن تەهران پایتەختەو لەی بوونە زانستییە وەناوبانگە ئاهەنگ ئەرای کریەێد.

لە ڕاپۆرتەگە هاتیە کە دەسەی دادوەرەیل فێستیڤاڵ "تا سورەیا" دەسخوەشی ئەو پڕۆژەیل پیشکەشکریایەیل توێژەرەیل ئیلامیە کردگە و دووپات لە بەشداریی راستەوخۆ لە خوەجییکردن تەکنەلۆجیا، پەرەپیدان پیشەسازییە ناوخۆییەیل و پشتیوانی ئابووریی مەعریفە وە ئاڵشتگردن تیۆرییە زانستییەیل ئەرا بەرهەمیل و چارەسەرکردن کێشە نیشتمانییەیل لەڕی داهێنان زیرەک و وەردەوام.

ئەو توێژەرە تابلۆیگ پێزانین وەرگرد کە واژوو سەرۆک خەڵاتەگە و وەڕێوەبەر سندوق داهێنان پشگەمان موجتەبا خورسەندی بوی، جویر ڕێزلێنانیگ ئەرا رۆڵ گورجکردن لە هازدارکردن ژیرخان داهێنان.

فێستیڤاڵ تا سورەیا پلاتفۆرمیگ ستراتیجی سەرەکییە کە لەلایەن دامەزراوە ئەکادیمی و ئابوورییە دیارەیل سەرپەرشتی کریەێد دیارترینیان پارک زانست و تەکنەلۆجیای زانکۆی تەکنەلۆژی شەریف و بانک قەرز حەسەنەی میهر ئێرانە.