شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە دیاریکرد.

کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی 2 تا 3 پلە بەرزەوبوود".

بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:

هەولێر : 36 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 35 پلەی سیلیزی

دهۆک : 36 پلەی سیلیزی

زاخۆ :36 پلەی سیلیزی

ئامێدی : 33 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 36 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 37 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 36 پلەی سیلیزی

سۆران : 35 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 26 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 37 پلەی سیلیزی.