‏پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوین وە خوەی دوینێد لە هەرێم کوردستان

شەفەق نيوز- هەولێر

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە دیاریکرد.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمروو ئاسمان ساماڵە وەرد دروسبوین بڕیگ لەکە ئەو لە ناوچەیل باکوور وپلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود" دیاریکرد"سوو ئاسمان و لەکە ئەورە وپلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو".

‏هەولێر : 29 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 28 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 28 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 28 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 31 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 24 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 27 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 16 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 32 پلەی سیلیزی.