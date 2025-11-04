پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوین وە خوەی دوینێد لە هەرێم کوردستان
2025-11-04T08:57:31+00:00
شەفەق نيوز- هەولێر
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە دیاریکرد.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمروو ئاسمان ساماڵە وەرد دروسبوین بڕیگ لەکە ئەو لە ناوچەیل باکوور وپلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود" دیاریکرد"سوو ئاسمان و لەکە ئەورە وپلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو".
هەولێر : 29 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 28 پلەی سیلیزی
دهۆک : 28 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 28 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 31 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 24 پلەی سیلیزی
سۆران : 27 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 16 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 32 پلەی سیلیزی.