‏پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود لە هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچە دیاریکرد و راگەیان ئمڕوو کەمیگ پلەی گەرمی بەرزەوبوود.

‏دەسەی کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود وە (1-2) پلە ى سیلیزى" دیاریکرد "سوو وە گشتی ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزمەوبوود".

‏هەولێر : 28 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 28 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 27 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 28 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 28 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 28 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 24 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 23 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 31 پلەی سیلیزی.

‏