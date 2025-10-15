پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچە دیاریکرد و راگەیان ئمڕوو کەمیگ پلەی گەرمی بەرزەوبوود.
دەسەی کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود وە (1-2) پلە ى سیلیزى" دیاریکرد "سوو وە گشتی ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزمەوبوود".
هەولێر : 28 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 28 پلەی سیلیزی
دهۆک : 27 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 28 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 28 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 28 پلەی سیلیزی
سۆران : 24 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 23 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 31 پلەی سیلیزی.