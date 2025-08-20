پلەی گەرمی لە هەریم کوردستان داوەزیان وەخوەی دوینێد
شەفەق نیوز/ دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، مەزەنەیل کەشوهەوا راگەیان.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان وە گشتی ساماڵە و گاجاریگ وا گورجەو بوود ئەرا بان 20 کم/ک و پلەی گەرمی کەمیگ نزمەوبوود وە( 1-2 ) پلە" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە وەگەدیا هاتێ تەپوتوز بەرزەوبوود لەناوچەیل ناوڕاس و باشوور هەرێم".
هەولێر : 42 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 41 پلەی سیلیزی
دهۆک : 41 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 43 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 42 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 42 پلەی سیلیزی
سۆران : 41 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 35 پلەی سیلیزی
گەرمیان 45 پلەی سیلیزی.