پلەی گەرمی لە هەریم کوردستان داوەزیان وەخوەی دوینێد

شەفەق نیوز/ دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، مەزەنەیل کەشوهەوا راگەیان.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان وە گشتی ساماڵە و گاجاریگ وا گورجەو بوود ئەرا بان 20 کم/ک و پلەی گەرمی کەمیگ نزمەوبوود وە( 1-2 ) پلە" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە وەگەدیا هاتێ تەپوتوز بەرزەوبوود لەناوچەیل ناوڕاس و باشوور هەرێم".

هەولێر : 42 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 41 پلەی سیلیزی

دهۆک : 41 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 43 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 42 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 42 پلەی سیلیزی

سۆران : 41 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 35 پلەی سیلیزی

گەرمیان 45 پلەی سیلیزی.