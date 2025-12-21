پلەی گەرمی لە هەرێم کوردستان داوەزیان توومارکەێد
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوزدستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشەوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەسان، ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە لە وەخت ئیوارە ئاڵشتبوود ئەرا نیمەئەور و پلەی گەمی نزیکەوبوود لە توومارەیل دویەکە، باوجی نزمترین پلەی گەرمی بەرزەوبوود.
دیاریکرد، سوو ئاسمان نیمە ئەور و لەکەئەورە و پلەی گەمی کەمیگ داوازیان توومارکەێد بەراورد وە ئمڕوو.
هەولێر : 16 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 15 پلەی سیلیزی
دهۆک : 16 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 17 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 18 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 16 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 19 پلەی سیلیزی.