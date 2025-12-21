‏پلەی گەرمی لە هەرێم کوردستان داوەزیان توومارکەێد

‏شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوزدستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشەوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەسان، ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە لە وەخت ئیوارە ئاڵشتبوود ئەرا نیمەئەور و پلەی گەمی نزیکەوبوود لە توومارەیل دویەکە، باوجی نزمترین پلەی گەرمی بەرزەوبوود.

‏دیاریکرد، سوو ئاسمان نیمە ئەور و لەکەئەورە و پلەی گەمی کەمیگ داوازیان توومارکەێد بەراورد وە ئمڕوو.

‏هەولێر : 16 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 15 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 16 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 17 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 18 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 16 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 19 پلەی سیلیزی.