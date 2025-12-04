‏پلەی گەرمی لە هەرێم کوردستان بەرزەوبوود

2025-12-04T08:29:04+00:00

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

‏کەشناسی لە بەیانامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان لەکە ئەورە و گاجاریگ بوودە نیمە ئەور و پلەی گەرمینزیکە لە توومارەیل دویکە" دیریکرد "سوو ئاسمان لەکە ئەورو نیمئەورە و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود".

‏هەولێر : 20 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 19 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 19 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ  : 20  پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 18 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 23 پلەی سیلیزی.

