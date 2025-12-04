پلەی گەرمی لە هەرێم کوردستان بەرزەوبوود
2025-12-04T08:29:04+00:00
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.
کەشناسی لە بەیانامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان لەکە ئەورە و گاجاریگ بوودە نیمە ئەور و پلەی گەرمینزیکە لە توومارەیل دویکە" دیریکرد "سوو ئاسمان لەکە ئەورو نیمئەورە و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود".
هەولێر : 20 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 19 پلەی سیلیزی
دهۆک : 19 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 20 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 18 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 23 پلەی سیلیزی.