پلەی گەرمی لە هەرێم کوردستان بەرزەوبوود
2025-08-14T09:37:40+00:00
شەفەق نیوز ــ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، مەزەنەی کەشوهەوای دوو رووژ راگەیان.
وەڕێوەبەرایەتیەگەلە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و گەرمە پلەی گەرمی 1 تـا 3 پلە بەرزترەوبوود" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵ و گەرمە و پلەی گەرمیش نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو".
هەولێر : 45 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 43 پلەی سیلیزی
دهۆک : 43 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 47 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 45 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 44 پلەی سیلیزی
سۆران : 43 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 30 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 46 پلەی سیلیزی.