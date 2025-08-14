پلەی گەرمی لە هەرێم کوردستان بەرزەوبوود

شەفەق نیوز ــ هەرێم کوردستان

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، مەزەنەی کەشوهەوای دوو رووژ راگەیان.

وەڕێوەبەرایەتیەگەلە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و گەرمە پلەی گەرمی 1 تـا 3 پلە بەرزترەوبوود" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵ و گەرمە و پلەی گەرمیش نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو".

هەولێر : 45 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 43 پلەی سیلیزی

دهۆک : 43 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 47 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 45 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 44 پلەی سیلیزی

سۆران : 43 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 30 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 46 پلەی سیلیزی.