پلەی گەرمی لە هەرێم کوردستان بەرزترەو بوود

شەفەق نیوز ـ هەولێر

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کودستان، ئمڕوو سێشەممە کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.

کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان، ئمڕوو ئاسمان ساماڵە لە ناوچەیل باکوور هەرێم لەکەئەور تا نیمە ئەورە و پلەی گەرمی (1-2)پلەى سیلیزى بەراوورد وە توومارەیل دویەکە بەرزەوبوود" دیاریکرد " سووئاسمان ساماڵە هاتێ تەپوتوز بەرزەوبوود و وە گشتی پلەی گەرمی ( 2-3 ) پلە بەراوورد وە ئمڕوو داوەزێد".

وەک لە خوارەوە ئاماژەى پێکراوە .

هەولێر : 39 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 40 پلەی سیلیزی

دهۆک : 39 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 41 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 40 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 38 پلەی سیلیزی

سۆران : 39 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 30 پلەی سیلیزی

گەرمیان 42 پلەی سیلیزی.