پلەی گەرمی لە هەرێم کوردستان بەرزترەو بوود

پلەی گەرمی لە هەرێم کوردستان بەرزترەو بوود
2025-09-02T09:58:21+00:00

شەفەق نیوز ـ هەولێر

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کودستان، ئمڕوو سێشەممە کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.

کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان، ئمڕوو ئاسمان ساماڵە لە ناوچەیل باکوور هەرێم لەکەئەور تا نیمە ئەورە و پلەی گەرمی  (1-2)پلەى سیلیزى بەراوورد وە توومارەیل دویەکە بەرزەوبوود" دیاریکرد "  سووئاسمان ساماڵە هاتێ تەپوتوز بەرزەوبوود و وە گشتی پلەی گەرمی ( 2-3 ) پلە  بەراوورد وە ئمڕوو داوەزێد".

وەک لە خوارەوە ئاماژەى پێکراوە .

هەولێر :  39 پلەی سیلیزی  

سلێمانی : 40 پلەی سیلیزی

دهۆک :  39  پلەی سیلیزی

کەرکوک : 41 پلەی سیلیزی  

زاخۆ  :  40 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 38 پلەی سیلیزی

سۆران : 39 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 30 پلەی سیلیزی

گەرمیان 42 پلەی سیلیزی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon