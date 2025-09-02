پلەی گەرمی لە هەرێم کوردستان بەرزترەو بوود
شەفەق نیوز ـ هەولێر
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کودستان، ئمڕوو سێشەممە کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان، ئمڕوو ئاسمان ساماڵە لە ناوچەیل باکوور هەرێم لەکەئەور تا نیمە ئەورە و پلەی گەرمی (1-2)پلەى سیلیزى بەراوورد وە توومارەیل دویەکە بەرزەوبوود" دیاریکرد " سووئاسمان ساماڵە هاتێ تەپوتوز بەرزەوبوود و وە گشتی پلەی گەرمی ( 2-3 ) پلە بەراوورد وە ئمڕوو داوەزێد".
وەک لە خوارەوە ئاماژەى پێکراوە .
هەولێر : 39 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 40 پلەی سیلیزی
دهۆک : 39 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 41 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 40 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 38 پلەی سیلیزی
سۆران : 39 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 30 پلەی سیلیزی
گەرمیان 42 پلەی سیلیزی.