‏پلەی گەرمی لە هەرێم داوەزیان وەخوەی دوینێد وەگەرد جیگیربوین کەشەگە

‏پلەی گەرمی لە هەرێم داوەزیان وەخوەی دوینێد وەگەرد جیگیربوین کەشەگە
2025-11-17T09:51:30+00:00

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای ناوچەیل هەرێم دیاریکرد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان هاناوەین ساماڵ و نیمە ئەور نزمترین پلەی گەرمی کەمیگ داوەزێد  (1-2 ) پلە   بەرزترین پلە نزیک  بوود لە توومارەیل دویەکە، باوجی لە ناوچە کویەیلە کەمیگ بەرزەوبوود وە    (1-2 ) پلە".

‏دیاریکرد "سوو سێشەممە، ئاسمان ساماڵ و لەکەئەورە وەگەرد ئەگەر دروسبوین تەم لە شەوەکی شەفەق  وە تایوەت لە ناوچە کویەیلە و پلەی گەرمی بەرزەوبوود وە   (1-3 ) پلە".

‏هەولێر : 20 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 18 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 18 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ  : 18  پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 20 پلەی سیلیزی 

‏هەڵەبجە : 19 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 9 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 23 پلەی سیلیزی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon