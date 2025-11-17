‏پلەی گەرمی لە هەرێم داوەزیان وەخوەی دوینێد وەگەرد جیگیربوین کەشەگە

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای ناوچەیل هەرێم دیاریکرد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان هاناوەین ساماڵ و نیمە ئەور نزمترین پلەی گەرمی کەمیگ داوەزێد (1-2 ) پلە بەرزترین پلە نزیک بوود لە توومارەیل دویەکە، باوجی لە ناوچە کویەیلە کەمیگ بەرزەوبوود وە (1-2 ) پلە".

‏دیاریکرد "سوو سێشەممە، ئاسمان ساماڵ و لەکەئەورە وەگەرد ئەگەر دروسبوین تەم لە شەوەکی شەفەق وە تایوەت لە ناوچە کویەیلە و پلەی گەرمی بەرزەوبوود وە (1-3 ) پلە".

‏هەولێر : 20 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 18 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 18 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 18 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 20 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 19 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 9 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 23 پلەی سیلیزی.