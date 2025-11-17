پلەی گەرمی لە هەرێم داوەزیان وەخوەی دوینێد وەگەرد جیگیربوین کەشەگە
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای ناوچەیل هەرێم دیاریکرد.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان هاناوەین ساماڵ و نیمە ئەور نزمترین پلەی گەرمی کەمیگ داوەزێد (1-2 ) پلە بەرزترین پلە نزیک بوود لە توومارەیل دویەکە، باوجی لە ناوچە کویەیلە کەمیگ بەرزەوبوود وە (1-2 ) پلە".
دیاریکرد "سوو سێشەممە، ئاسمان ساماڵ و لەکەئەورە وەگەرد ئەگەر دروسبوین تەم لە شەوەکی شەفەق وە تایوەت لە ناوچە کویەیلە و پلەی گەرمی بەرزەوبوود وە (1-3 ) پلە".
هەولێر : 20 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 18 پلەی سیلیزی
دهۆک : 18 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 18 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 20 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 19 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 9 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 23 پلەی سیلیزی.