‏پلەی گەرمی داوەزیان وە خوەی دوینێد
2025-11-03T09:15:36+00:00

‏شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، مەزەنەی 48 ساعەت ئایندەی کەشوهەوا راگەیان.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە لەناوچەکویەیلەنیمە ئەورە، و پلەی گەرمی نزیکەلە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد"سوو  ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە و پلەی گەرمی داوەزیان وە خوەی دوینێد".

‏هەولێر : 28 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 27 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 27 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ  : 28  پلەی سیلیزی

‏ئامێدی : 25 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 28 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 29 پلەی سیلیزی 

‏هەڵەبجە : 28 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 26 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 20 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 30 پلەی سیلیزی.

