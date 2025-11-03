پلەی گەرمی داوەزیان وە خوەی دوینێد
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، مەزەنەی 48 ساعەت ئایندەی کەشوهەوا راگەیان.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە لەناوچەکویەیلەنیمە ئەورە، و پلەی گەرمی نزیکەلە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد"سوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە و پلەی گەرمی داوەزیان وە خوەی دوینێد".
هەولێر : 28 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 27 پلەی سیلیزی
دهۆک : 27 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 28 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 25 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 28 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 29 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 28 پلەی سیلیزی
سۆران : 26 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 20 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 30 پلەی سیلیزی.