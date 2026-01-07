کلکردن هەزاران کتاو لە هەولێرەو ئەرا زنیەوکردن کتاوخانەی چەمچەماڵ

شەفەق نيوز- هەولێر

دەزگای "ماڵی وەفایی"، ئمڕوو چوارشەممە، کلکردن زیاتر لە 6 هەزار کتاو ئەرا وەزارەت رزوشنهویری هەرێم کوردستان راگەیان، تا ئەرا قەزای چەمچەماڵ کلبکریەن، ئەوەیش لە هەڵمەت فراوانیگ ئەرا پڕەوکردن شوین ئەو زەرەدەیلە کە لە لافاوەیل دویایین رەسینە ناوچەگە.

رێبین فەتاح، سەرپەرشتیار دەزگای "ماڵی وەفایی"، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وە ئامادەبوین پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: دویای ئەو کارەساتە لە قەزای چەمچەماڵ، کە بویە مدوو زەرەدەیل دارایی و گیانی گەورەیگ، کتاوخانەی قەزاگە وەشیوەی گەورەیگ زەرەدمەن بوی، کە هەزاران کتاو و سەرچەوەیل زانستی و ئەدەبی نرخدار فەوتیا.

وتیش: دویای دەسکردن وە هەڵمەت گردەوکردن کتاوەیل، وەزارەت رووشنهویری بڕیار هەڵگردن وەرپرسایەتی بردنیان دا، و ئمڕوو وە فەرمی زیاتر 6 کتاو دەیمنە دەس کە گردەو کریانە تا دووارە کتاوخانەی چەمچەماڵ دەوڵەمەنەو بکریەێد.

لەلای خوەییش، وەڕیەوبەر گشتی کتاوخانەیل گشتی لە هەرێم کوردستان، دیاری وەستا عەزیز، دووپات کرد کە وەڕیەوبەرایەتیەگە دەسکرد وە هەڵمەتیگ گشتگیر لە ئاست 8 وەڕیەوبەرایەتی کتاوخانەیل گشتی، ئەرا گردەوکردن سەرچەوەیل، لە وەختیگ مەزنەیل نشان کەن کە نزیکەی 20 هەزار کتاو لەو رویداوە فەوتیاس.

وتیش: دووارە ئامادەکردن و خاسەوکردن کتاوەگە دەسوەپی کرد، و پلان هەس بوودە یەکیگ لە زیاترین کتاوخانەیل گەشەکردگ لە کوردستان، و ئاشکرای گردەوکردن زیاتر لە 15 هەزار کتاو کرد، وەگەرد وەردەوامی هەڵمەتەگە تا گلەوداین گشت بنەمایەی زانستی شارەگە.

هەرێم کوردستان، لە ماوەی 9 تا 12ی کانوون یەکەم گوزەشتە، وارانەیل رفتیگ وەخوەی دی، کە بوینە مدوو لافاوەیل ناکاوی، زەرد وە سەدان ماڵ و شوینەیل گشتی رەسان.