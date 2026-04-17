لە پەراویز کۆڕبەن ئەنتاڵیا.. نێچیروان بارزانی دووپات لەبان چەسپانن ئاسایش و ئارامی لەڕۊ سیاسی و ئابوورییەو کەێد

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، ئمڕوو جمعە، دووپات لەبان هیزەوکردن پەیوەندییەیل هەرێم و عراق وەگەرد دەوڵەتەیل یەکێتی ئەوروپا و بەریتانیا کرد، لە وەختیگ دووپات کرد لەبان هەوەجە وە هەماهەنگی و کار وەردەوام ئەرا چەسپانن ئاسایش و ئارامی و قایمکردن هەماهەنگی ئابووری و سیاسی.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت: بارزانی لە چوارچیوەی خشتەی کارەیلی لە کۆڕبەن دیپلۆماسی ئەنتاڵیا، وەگەرد کلکریای تایبەت یەکێتی ئەوروپا ئەرا کاروبار کەنداو، لویجی دی مایۆ کرد، گردەو بوی، و هەردگ لایەن باس رییەیل هیزەوکردن پەیوەندییەیل هەرێم كوردستان و عراق وەگەرد دەوڵەتەیل یەکێتی ئەوروپا کردن.

هەردگ لایەنەگە دووپات لە گرنگی هەماهەنگی و کار وەردەوام کردن ئەرا چەسپانن ئاسایش و ئارامی و قایمکردن هەماهەنگی ئابووری و سیاسی.

لە دیدارەگە باس لە دۊاترین پەرەسەنینەیل رەوشەگە لە خوەرهەڵات ناوڕاس و لیکەفتەیل جەنگ و گرژییەیلە کرد، کە دووپات کریا لەبان گرنگی مقیەتیکردن ئاسایش و سەرخستن تەقەلا دیپلۆماسییەیل ئەرا چارەسەرکردن گرفتەیل و دویرخستن ناوچەگە لە ئاڵووزییەیل زیاتر.

لە بەیاننامەیگ ترەک، سەرۆک هەرێم كوردستان چەوی کەفت وە وەزیر دەوڵەت بەریتانی ئەرا کاروبار خوەرهەڵات ناوڕاس، هامیش فالکۆنەر، و هەردگیان باس هیزەوکردن پەیوەندییەیل هەرێم كوردستان و عراق وەگەرد بەریتانیا کردن، و دۊاترین پەرەسەنینەیل لە رەوش سیاسی و پرۆسەی دروسکردن حکومەت لە عراق و هەرێم كوردستان.

هەردگ لایەن رێککەفتن لەبان هەوەجە وە یەکگردن و یەکڕزی لایەنە كوردستانییەیل ئەرا مقیەتیکردن دەسکەفتەیل و وەپشتسەرنان وەرەنگارییەیل.

و لە تەوەریگ ترەک لە دیدارەگە، باس رەوشە ئاڵۆزەیل لە ناوچەگە و لیکەفتەیل جەنگ لەناوی و رەوش لە سووریا کریا، و لەی چوارچیوە، وەزیر دەوڵەت بەریتانی ئافەرین لە رۆڵ ئەرێنی سەرۆک نێچیرڤان بارزانی و تەقەلاەیلی ئەرا چەسپانن ئاشتی و ئارامی لە عراق و سووریا کرد.

هەردگ لایەن دووپات کردن کە رییە دیپلۆماسی و ئاشتیانەیل تەنیا خوەیان زامنن ئەرا چارەسەرکردن گرفتەیل و مقیەتیکردن ناوچەگە لە مەترسی کیشیان وەرەو پێکدادانەیل زیاتر.

و لەی چوارچێوە، سەرۆک هەرێم كوردستان کۆبوینەوە وەگەرد جێگر سەرۆک وەزیرەیل و وەزیر دەیشتەکی شانشین هاشمی ئوردنی، ئەیمەن سەفەدی کرد، و فتراق پەیوەندییە مێژووییەیل لەناوەین هەرێم كوردستان و عراق لە لایگەو، و شانشین ئوردنی لە لایگ ترەکەوە کردن، لەپاڵ رییەیل هێزەوکردن هەماهەنگی لەناوەین هەردگ لایەنە.

وبارزانی گوزارشت لە سوپاسگوزاری هەرێم كوردستان ئەرا پاڵپشتی وەردەوام ئوردنی ئەرا عراق و هەرێم كوردستان کرد.

هەرلیوا دیدارەگە باس دۊاترین پەرەسەنینەیل لە ناوچەگە و لیکەفتەیل جەنگ و ململانێیەیل کرد.

هەردگ لایەن رێککەفتن لەبان هەوەجە وە کار هاوبەش و هەماهەنگی ئەرا مقیەتیکردن ئاشتی و ئارامی و ریگریکردن لە درویژەکیشان ململانێیەیل لە ناوچەگە.