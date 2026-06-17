‏لە دویای چوار رووژ لە مینەکردن.. دراوردن تەرم پێشمەرگەیگ لە بەنداو گۆمەسپان

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏تیمیگ وەرگیری شارستانی لە شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، ئموو چوارشەممە، تەرم پێشمەرگەیگ وەناو "توانا نەجم" پەیا کردن لەدویای چوار رووژ لە گومابوینی وە مدوو خنکیان لە بەنداو گۆمەسپان.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، وەرگیری شارستانی وە دەسمیەتی خوەبەخشەیل کە بەردەوامبوین لە ئۆپراسیۆن مینەکردن خەسیگ لە رووژ شەممەی گوزەشتە تا ئیسە، شەوەکی ئمڕوو توەنستن تەرمەگەی نزیک بەنداوەگە پەیابکەن.

‏وتیش؛ توانا نەجم (22) ساڵانن ئەندام بوی لە کر هێز پێشمەرگە خەڵک ئاوای خۆرانە لە لاپاڵ کویەی سەفین، لە ساعەت چوار و نیم ئیوارەی رووژ شەممەی گوزەشتە لە بەنداو گۆمەسپان خنکیا.

‏دیاریکرد، ئۆپراسیۆنەیل مینەکردن ماوەی سێ رووژ وەردەوام بوی وەبی هویچ ئەنجامیگ، وەرجە ئەوەگ تیمە تایوەتەگە سەرکەفتی بوون لە پەیاکردن تەرمەگەی لە شەوەکی ئمڕوو، دووپاتکرد تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری هەولێر کلکریا تا رێکار و وشکنین یاسایی وەرانوەری بگیرێدەوەر.

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