لەدویای نەینەوا و کەرکوک.. زەویلەرزەیگ دەێد لە ناوچەیگ لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ سلێمانی
سەرچەوەیگ لە دەسەی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی، ئمڕوو شەمە، خەوەردا لە زەویلەرزەیگ وە هاز 4.3 پلە کە لە ناوچەی کفری ناوەین سلێمانی و دیالە رویدا.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "زەویلەرزەی هەس وەپیکریایگ لەناوچەی کفری ناوەین دوو پارێزگایەیل سلێمانی و دیالە توومارکریا وە دویری 25کم لە ناوەن قەزاگە" وتیش "زەیلەرزەگە وە هاز 4.3 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر و لە قویلی زیاتر لە 10کم بوی".
وتیش؛"هاوڵاتیەیل وەشیوەی ئاشکرایگ هەس وە لەرزەی زەویکردنە وەبی توومارکردن زەرد گیانی یا مادی".
سەرچەویگ لە دسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی خەوەردا لە توومارکردن دوو زەویلەرزە یەکیگیان وە هاز
4.3 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر کە داد لە پارێزگای کەرکوک و یەکیگ ترەک وە سوکی هاوڵاتیەیل هەس وەپیکردنە لە بڕیگ ناوچەیل خوەرئاوای نەینەوا.